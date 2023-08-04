Тренер Оболони: «Динамо – это бренд. Может, поэтому помогают»

Главный тренер «Оболони» Валерий Иващенко прокомментировал поражение 2:4 от «Динамо» во втором туре УПЛ:

«Динамо» сегодня было несладко. Мы своей игрой доказали, что с нами в УПЛ надо считаться.

Не хочу комментировать некоторых деятелей, здесь без мата не обойтись. Играть, забить 3 гола, красная карточка, 2 пенальти в нашу сторону. Можно сказать, играли в казино, а у «Динамо» какой-то блэкджек выпал.

Я присматривался: в первом тайме на Морозе пенальти, его толкают – молчание, ничего, нет ВАР. Из этих моментов и складывается вся картинка матча – там засчитали, там нет.

Но так получается, что почему-то… Может, потому что «Динамо» – это бренд, где-то помогают. Не хочу перекладывать ответственность на людей в желтом. Я доволен своей командой и горжусь ею».