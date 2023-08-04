Тренер Оболони: «Динамо – это бренд. Может, поэтому помогают»
Валерий Иващенко – о поражении во втором туре УПЛ
Главный тренер «Оболони» Валерий Иващенко прокомментировал поражение 2:4 от «Динамо» во втором туре УПЛ:
«Динамо» сегодня было несладко. Мы своей игрой доказали, что с нами в УПЛ надо считаться.
Не хочу комментировать некоторых деятелей, здесь без мата не обойтись. Играть, забить 3 гола, красная карточка, 2 пенальти в нашу сторону. Можно сказать, играли в казино, а у «Динамо» какой-то блэкджек выпал.
Я присматривался: в первом тайме на Морозе пенальти, его толкают – молчание, ничего, нет ВАР. Из этих моментов и складывается вся картинка матча – там засчитали, там нет.
Но так получается, что почему-то… Может, потому что «Динамо» – это бренд, где-то помогают. Не хочу перекладывать ответственность на людей в желтом. Я доволен своей командой и горжусь ею».
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ввважаю доцільно подивитись всім.
там того хайпу , як в заголовку немає і близько.
Оператор (мовника)не бігає з камерою по лініях офсайту, для того є боковий арбітр, та вар для страховки. У деяких країнах вар передає мовнику картинку, но в даному випадку ми її не бачили.
тренеру треба закрити ротика і не ляпати єрунду.