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  4. Тренер Оболони: «Динамо – это бренд. Может, поэтому помогают»
Украина. Премьер лига
04 августа 2023, 19:57 | Обновлено 04 августа 2023, 21:05
1866
17

Тренер Оболони: «Динамо – это бренд. Может, поэтому помогают»

Валерий Иващенко – о поражении во втором туре УПЛ

04 августа 2023, 19:57 | Обновлено 04 августа 2023, 21:05
1866
17
Тренер Оболони: «Динамо – это бренд. Может, поэтому помогают»
ФК Оболонь. Валерий Иващенко

Главный тренер «Оболони» Валерий Иващенко прокомментировал поражение 2:4 от «Динамо» во втором туре УПЛ:

«Динамо» сегодня было несладко. Мы своей игрой доказали, что с нами в УПЛ надо считаться.

Не хочу комментировать некоторых деятелей, здесь без мата не обойтись. Играть, забить 3 гола, красная карточка, 2 пенальти в нашу сторону. Можно сказать, играли в казино, а у «Динамо» какой-то блэкджек выпал.

Я присматривался: в первом тайме на Морозе пенальти, его толкают – молчание, ничего, нет ВАР. Из этих моментов и складывается вся картинка матча – там засчитали, там нет.

Но так получается, что почему-то… Может, потому что «Динамо» – это бренд, где-то помогают. Не хочу перекладывать ответственность на людей в желтом. Я доволен своей командой и горжусь ею».

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Источник MEGOGO
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Комментарии 17
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Умник
Бред, не слишком рано нос подымать?
Где вы были с Колосом?
Скажите плиз а штанги не?
Не считали сколько раз попадали?
Играли хорошо. Но пожалуйста во всех матчах так. А не языком.
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+6
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avk2307
Я це вью слухав цілком, а не так як спорт юа подає.
ввважаю доцільно подивитись всім.
там того хайпу , як в заголовку немає і близько.
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+3
Перець
Крім Шахтаря судді більш нікому так не допомагають 
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+1
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Vitaliy Shevchenko
Я розумію що кожен хоче трактувати епізоди на свою користь, і я би його навіть зрозумів, якщо б не було вару. А так, це просто бла-бла-бла. До речі, скажіть йому, що ті повтори які він дивився (які бачемо ми) і  повтори з вар машини, це зовсім різні речі.
Оператор (мовника)не бігає з камерою по лініях офсайту, для того є боковий арбітр, та вар для страховки. У деяких країнах вар передає мовнику картинку, но в даному випадку ми її не бачили. 
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0
avk2307
тренер коментував гри і висловлював сумніви деякі  ле в цілому слухайте його інтервью і все буде добре
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0
Viktor Shuper
смішні пред'яви. суддя відсудив все по ділу, максимум до чого можна прикулупатися це до забитого і незарахованого Оболонню голу. а так в цілому суддівство було дуже адекватним. чи суддя не мав видаляти, коли було видалення? там можна було пряму червону давати взагалі. чи пенальті не треба було ставити, коли вони справді були?
тренеру треба закрити ротика і не ляпати єрунду.
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0
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vh
Блекджек і шуби 
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0
u6464u
все вірно сказав, гра була не погана для такої спеки, хдопці молодці обох команд, хотілось тільки щоб судівство було справедливим, а не тільки тоді коли рахунок 4-2 і соперник грає в десятьох.
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-2
Burevestnik
один не зарахований гол - одна кротяча шуба для судді     
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-3
Виктор Алтухов
Если судит Иванов, значит это кому-то выгодно. Это Оболонь ему заплатила за 2 пенальти в свои ворота из пальца, за незасчитанный гол из офсайда, которого, сколько не смотри, не было, за непоставленный ... -ну и так далее. Вот будет играть Днепр, так там может быть и похлеще. Страна воюет, а в футболе беспредел на той же высоте.
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-4
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Злий Глобинець
Все правильно, окрім одного. Бренд в кишеню не покладеш. Зазвичай такі речі вирішуються за допомогою великих грошей або дорогих подарунків. Відповідний досвід у братів Суркісів точно є.
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-9
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