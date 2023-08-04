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  4. Бенфика готовит официальное предложение Шахтеру по Трубину
Украина. Премьер лига
04 августа 2023, 19:42 |
475
3

Бенфика готовит официальное предложение Шахтеру по Трубину

«Горняков» сумма вряд ли устроит

04 августа 2023, 19:42 |
475
3
Бенфика готовит официальное предложение Шахтеру по Трубину
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

«Бенфика» готовит официальное предложение «Шахтеру» по поводу трансфера голкипера Анатолия Трубина. Об этом сообщает португальский журналист Бруну Андраде.

По его информации, «Шахтер» хочет получить за игрока 20 миллионов евро. Предложение «Бенфики» будет ниже этой суммы.

Ранее сообщалось о том, что «Интер» не готов платить за Трубина больше 12 миллионов евро. Контракт 22-летнего голкипера истекает летом 2024 года.

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Бенфика Анатолий Трубин Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ
Источник Twitter
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Burevestnik
серіал "Сага про Трубіна"
серія №10 :  "Бенфіка готує..." 
== 
на цьому ж сайті писали, що Інтер пропонував  12, а шахтар хотів 15. 
тепер пишуть  ніби Шахтар хоче 20 лям від Бенфіки.
така, бл..., брехня...
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0
zzg77
30 млн. гривен 
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0
FunnyCat_____
беги Толя беги, Бенфика это клуб на три головы выше и там есть шанс подвинуть Влаходимоса, которым не слишком довольны ни пресса ни клуб ( хотя если честно не понимаю почему)!
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