Бенфика готовит официальное предложение Шахтеру по Трубину

«Бенфика» готовит официальное предложение «Шахтеру» по поводу трансфера голкипера Анатолия Трубина. Об этом сообщает португальский журналист Бруну Андраде.

По его информации, «Шахтер» хочет получить за игрока 20 миллионов евро. Предложение «Бенфики» будет ниже этой суммы.

Ранее сообщалось о том, что «Интер» не готов платить за Трубина больше 12 миллионов евро. Контракт 22-летнего голкипера истекает летом 2024 года.