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  4. Источник: Трубин исключен из состава Шахтера из-за соглашения с Интером
Украина. Премьер лига
03 августа 2023, 19:10 |
1439
6

Источник: Трубин исключен из состава Шахтера из-за соглашения с Интером

Голкипер остался в запасе на матч с «Вересом»

03 августа 2023, 19:10 |
1439
6
Источник: Трубин исключен из состава Шахтера из-за соглашения с Интером
shakhtar.com. Анатолий Трубин

Вчера «Шахтер» во втором туре УПЛ на выезде сыграл вничью 1:1 с «Вересом». Ворота «Горняков» в этом матче защищал не Анатолий Трубин, а Дмитрий Ризнык.

По информации итальянских СМИ, такое решение главного тренера «Шахтера» Патрика Ван Леувена могло быть связано с тем, что Трубин отказался продлевать контракт с «Шахтером» и уже имеет устную договоренность с «Интером».

Итальянский клуб пытался подписать Трубина нынешним летом, но не был готов платить больше 12 миллионов евро. «Шахтер» такая сумма не устроила. В связи с этим «Интер» договорился с 22-летним вратарем о переходе через год на правах свободного агента.

Ранее сообщалось о том, что в борьбу за Трубина вступила «Бенфика».

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Источник Calciomercato
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Уволен за несоответствие занимаемой должности.
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+1
Ostrov Khortitsa
сами себя наказали, выпустив Ризныка))))
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+1
FunnyCat_____
Золотая клетка что с нее взять.
А Трубин все правильно делает 
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0
King8619
Що там кроти виписували, коли Дніпро-1 Назаренка в дубль відправив.. Що так не робиться і тд. Що зараз скажете? Чи це не рахується))? 
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0
vh
Різник поки неочікувано слабо виглядає.
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0
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