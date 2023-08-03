Источник: Трубин исключен из состава Шахтера из-за соглашения с Интером

Вчера «Шахтер» во втором туре УПЛ на выезде сыграл вничью 1:1 с «Вересом». Ворота «Горняков» в этом матче защищал не Анатолий Трубин, а Дмитрий Ризнык.

По информации итальянских СМИ, такое решение главного тренера «Шахтера» Патрика Ван Леувена могло быть связано с тем, что Трубин отказался продлевать контракт с «Шахтером» и уже имеет устную договоренность с «Интером».

Итальянский клуб пытался подписать Трубина нынешним летом, но не был готов платить больше 12 миллионов евро. «Шахтер» такая сумма не устроила. В связи с этим «Интер» договорился с 22-летним вратарем о переходе через год на правах свободного агента.

Ранее сообщалось о том, что в борьбу за Трубина вступила «Бенфика».