Источник: Трубин исключен из состава Шахтера из-за соглашения с Интером
Голкипер остался в запасе на матч с «Вересом»
Вчера «Шахтер» во втором туре УПЛ на выезде сыграл вничью 1:1 с «Вересом». Ворота «Горняков» в этом матче защищал не Анатолий Трубин, а Дмитрий Ризнык.
По информации итальянских СМИ, такое решение главного тренера «Шахтера» Патрика Ван Леувена могло быть связано с тем, что Трубин отказался продлевать контракт с «Шахтером» и уже имеет устную договоренность с «Интером».
Итальянский клуб пытался подписать Трубина нынешним летом, но не был готов платить больше 12 миллионов евро. «Шахтер» такая сумма не устроила. В связи с этим «Интер» договорился с 22-летним вратарем о переходе через год на правах свободного агента.
Ранее сообщалось о том, что в борьбу за Трубина вступила «Бенфика».
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