WTA04 августа 2023, 14:12 | Обновлено 04 августа 2023, 14:38
1073
5
Байндл не сумела пробиться в полуфинал турнира в Праге
Украинка уступила Жаклин Кристиан из Румынии
04 августа 2023, 14:12 | Обновлено 04 августа 2023, 14:38
1073
5
Украинская теннисистка Катерина Байндл (№98 WTA) завершила выступления на хардовом турнире серии WTA 250 в Праге (Чехия).
В 1/4 финала соревнований украинка уступила Жаклин Кристиан из Румынии (№122 WTA).
Прага. 1/4 финала
Катерина Байндл (Украина) – Жаклин Кристиан (Румыния) – 4:6, 6:1, 2:6
Это была вторая встреча теннисисток, румынка снова победила.
В полуфинале соревнований победительница матча сыграет против Терезы Мартинцовой или Нао Хибино.
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Комментарии 5
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Следущий турнир в Торонто а это довольно далеко . Лучше подготовиться там и не сесть в лужу а здесь это тренировка . Поиграла но решила лететь в Торонто.
Шкода. по поінтам майже рівновага 84:80. Зато одночасно у Соболевої досить рейтингова перемога
шкода, не вистачило фізики
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