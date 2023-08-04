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WTA
04 августа 2023, 14:12 | Обновлено 04 августа 2023, 14:38
1073
5

Байндл не сумела пробиться в полуфинал турнира в Праге

Украинка уступила Жаклин Кристиан из Румынии

04 августа 2023, 14:12 | Обновлено 04 августа 2023, 14:38
1073
5
Байндл не сумела пробиться в полуфинал турнира в Праге
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Байндл

Украинская теннисистка Катерина Байндл (№98 WTA) завершила выступления на хардовом турнире серии WTA 250 в Праге (Чехия).

В 1/4 финала соревнований украинка уступила Жаклин Кристиан из Румынии (№122 WTA).

Прага. 1/4 финала
Катерина Байндл (Украина) – Жаклин Кристиан (Румыния) – 4:6, 6:1, 2:6

Это была вторая встреча теннисисток, румынка снова победила.

В полуфинале соревнований победительница матча сыграет против Терезы Мартинцовой или Нао Хибино.

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WTA Прага Катерина Байндл (Козлова) Жаклин Кристиан
Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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simon andre
Следущий турнир в Торонто а это довольно далеко . Лучше подготовиться там и не сесть в лужу а здесь это тренировка . Поиграла но решила лететь в Торонто.
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+2
Трегубов Дмитро
Шкода. по поінтам майже рівновага 84:80. Зато одночасно у Соболевої досить рейтингова перемога
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+1
Andrey_1992
шкода, не вистачило фізики
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0
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