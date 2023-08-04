Байндл не сумела пробиться в полуфинал турнира в Праге

Украинская теннисистка Катерина Байндл (№98 WTA) завершила выступления на хардовом турнире серии WTA 250 в Праге (Чехия).

В 1/4 финала соревнований украинка уступила Жаклин Кристиан из Румынии (№122 WTA).

Прага. 1/4 финала

Катерина Байндл (Украина) – Жаклин Кристиан (Румыния) – 4:6, 6:1, 2:6

Это была вторая встреча теннисисток, румынка снова победила.

В полуфинале соревнований победительница матча сыграет против Терезы Мартинцовой или Нао Хибино.