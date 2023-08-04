ПОЛУНИН: «Футболистам Ворсклы не хватало командной скорости и мощи»

Известный в прошлом полузащитник «Днепра» и сборной Украины Андрей Полунин высказал мнение о провале полтавской «Ворсклы» в борьбе с грузинской «Дилой» в раунде Q2 квалификации Лиги конференций.

Подопечные Виктора Скрипника, как известно, после победы 2:1 в первой игре в ответном матче на выезде проиграли со счетом 1:3 и выбыли из турнира.

«Для меня, честно, поражение полтавской команды – неожиданный результат. Вспоминая первую игру, мы помним, что «Ворскла» буквально додавила своего соперника, забив дважды к концовке встречи. Была у меня уверенность, что все для зелено-белых сложится успешно, и «Ворскла» пройдет дальше в Лиге конференций.

Можно вспомнить, что ряд опытных игроков покинули ворсклян летом. Особенно ощутима потеря лучшего снайпера Сефери. За две еврокубковые игры мы увидели, что в атаке у «Ворсклы» есть большие проблемы. В Гори вообще мало что получалось впереди. Только лишь Кане и Степанюк несли угрозу воротам, которые защищал украинский вратарь «Дилы» Евгений Кучеренко.

Думаю, что главное, чего не хватало нашим футболистам – командной скорости, мощи. Грузинские футболисты все делали быстрее, они играли с нужной агрессией. Где нужно – играли на опережение, где была необходимость – прессинговали. Поединок начался с атак «Дилы», а у наших ребят ничего не получалось.

В действиях хозяев были элементы сумбура, навала, но это сработало. Запомнил один эпизод, как опытный Пердута успокаивал своих молодых партнеров. Плюс нервозность молодого вратаря Исенко не пошла в плюс «Ворскле». На выходах он неуверенно действовал, не добираясь до мяча. Полевые игроки все это чувствуют и видят. А защитники полтавской команды действовали не очень слаженно, неумело играя при создании офсайда. Кто-то где-то задержится и все. Мне очень понравился атакующий хавбек Гале из Барбадоса. Он и гол забил, и пас голевой отдал. Не удивлюсь, что уже совсем скоро «Дила» его продаст», – признался Андрей Полунин.