Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПОЛУНИН: «Футболистам Ворсклы не хватало командной скорости и мощи»
Лига конференций
04 августа 2023, 12:32 | Обновлено 04 августа 2023, 12:42
333
0

ПОЛУНИН: «Футболистам Ворсклы не хватало командной скорости и мощи»

Экс-игрок сборной Украины – о второй игре «Ворсклы» с «Дилой» в квалификации Лиги конференций

04 августа 2023, 12:32 | Обновлено 04 августа 2023, 12:42
333
0
ПОЛУНИН: «Футболистам Ворсклы не хватало командной скорости и мощи»
ФК Ворскла Полтава

Известный в прошлом полузащитник «Днепра» и сборной Украины Андрей Полунин высказал мнение о провале полтавской «Ворсклы» в борьбе с грузинской «Дилой» в раунде Q2 квалификации Лиги конференций.

Подопечные Виктора Скрипника, как известно, после победы 2:1 в первой игре в ответном матче на выезде проиграли со счетом 1:3 и выбыли из турнира.

«Для меня, честно, поражение полтавской команды – неожиданный результат. Вспоминая первую игру, мы помним, что «Ворскла» буквально додавила своего соперника, забив дважды к концовке встречи. Была у меня уверенность, что все для зелено-белых сложится успешно, и «Ворскла» пройдет дальше в Лиге конференций.

Можно вспомнить, что ряд опытных игроков покинули ворсклян летом. Особенно ощутима потеря лучшего снайпера Сефери. За две еврокубковые игры мы увидели, что в атаке у «Ворсклы» есть большие проблемы. В Гори вообще мало что получалось впереди. Только лишь Кане и Степанюк несли угрозу воротам, которые защищал украинский вратарь «Дилы» Евгений Кучеренко.

Думаю, что главное, чего не хватало нашим футболистам – командной скорости, мощи. Грузинские футболисты все делали быстрее, они играли с нужной агрессией. Где нужно – играли на опережение, где была необходимость – прессинговали. Поединок начался с атак «Дилы», а у наших ребят ничего не получалось.

В действиях хозяев были элементы сумбура, навала, но это сработало. Запомнил один эпизод, как опытный Пердута успокаивал своих молодых партнеров. Плюс нервозность молодого вратаря Исенко не пошла в плюс «Ворскле». На выходах он неуверенно действовал, не добираясь до мяча. Полевые игроки все это чувствуют и видят. А защитники полтавской команды действовали не очень слаженно, неумело играя при создании офсайда. Кто-то где-то задержится и все. Мне очень понравился атакующий хавбек Гале из Барбадоса. Он и гол забил, и пас голевой отдал. Не удивлюсь, что уже совсем скоро «Дила» его продаст», – признался Андрей Полунин.

По теме:
Андрей ДЕМЧЕНКО: Ворскла играет странно. Нам больше повезло, и мы победили
ПОЖЕЧЕВСКИЙ: «Не думаю, что неудача в Горе приведет к отставке Скрипника»
СКРИПНИК: Не надо в упрек говорить, что мы должны были. Мы ничего не должны
Андрей Полунин Ворскла Полтава Дила Гори Дила - Ворскла Лига конференций
Источник Sportarena
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определен соперник Динамо в 3-м раунде квалификации Лиги конференций
Футбол | 03 августа 2023, 23:23 15
Определен соперник Динамо в 3-м раунде квалификации Лиги конференций
Определен соперник Динамо в 3-м раунде квалификации Лиги конференций

Греческий «Арис» в ответном матче дома выиграл у команды «Арарат-Армения»

Дедлайн близок. 5 долгожданных трансферов, которые откладываются на август
Футбол | 04 августа 2023, 09:19 8
Дедлайн близок. 5 долгожданных трансферов, которые откладываются на август
Дедлайн близок. 5 долгожданных трансферов, которые откладываются на август

До закрытия периода дозаявок в топ-лигах Европы остается меньше месяца

Необычный пункт контракта. Известно, сколько денег дает Виллиану Аль-Шабаб
Футбол | 04.08.2023, 10:23
Необычный пункт контракта. Известно, сколько денег дает Виллиану Аль-Шабаб
Необычный пункт контракта. Известно, сколько денег дает Виллиану Аль-Шабаб
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отдало в аренду Заре еще троих футболистов
Футбол | 03.08.2023, 12:59
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отдало в аренду Заре еще троих футболистов
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отдало в аренду Заре еще троих футболистов
Экс-коуч 15-й ракетки. Стало известно, кто стал новым тренером Марты Костюк
Теннис | 04.08.2023, 10:07
Экс-коуч 15-й ракетки. Стало известно, кто стал новым тренером Марты Костюк
Экс-коуч 15-й ракетки. Стало известно, кто стал новым тренером Марты Костюк
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Определилась следующая соперница Свитолиной на турнире в Вашингтоне
Определилась следующая соперница Свитолиной на турнире в Вашингтоне
03.08.2023, 23:59 5
Теннис
Джордан продал свой клуб в НБА за 3 миллиарда
Джордан продал свой клуб в НБА за 3 миллиарда
03.08.2023, 21:20 3
Баскетбол
САБО: «После матча с россией зашел в раздевалку путин, после него мыл руку»
САБО: «После матча с россией зашел в раздевалку путин, после него мыл руку»
02.08.2023, 21:59 5
Футбол
ЗИНЧЕНКО: «Однажды дети спросят меня, что я делал, когда была война»
ЗИНЧЕНКО: «Однажды дети спросят меня, что я делал, когда была война»
02.08.2023, 14:31 25
Война
Минус один. Ворскла уступила Диле и вылетела из Лиги конференций
Минус один. Ворскла уступила Диле и вылетела из Лиги конференций
03.08.2023, 21:58 125
Футбол
Пошли победы над топ-10. Костюк обыграла 6-ю ракетку мира в Вашингтоне
Пошли победы над топ-10. Костюк обыграла 6-ю ракетку мира в Вашингтоне
03.08.2023, 22:20 49
Теннис
Источник: Трубин исключен из состава Шахтера из-за соглашения с Интером
Источник: Трубин исключен из состава Шахтера из-за соглашения с Интером
03.08.2023, 19:10 26
Футбол
Скандал в матче Шахтера, вылет Карпат из Кубка, уверенная победа Свитолиной
Скандал в матче Шахтера, вылет Карпат из Кубка, уверенная победа Свитолиной
03.08.2023, 08:45
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем