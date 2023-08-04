ПОЛУНИН: «Футболистам Ворсклы не хватало командной скорости и мощи»
Экс-игрок сборной Украины – о второй игре «Ворсклы» с «Дилой» в квалификации Лиги конференций
Известный в прошлом полузащитник «Днепра» и сборной Украины Андрей Полунин высказал мнение о провале полтавской «Ворсклы» в борьбе с грузинской «Дилой» в раунде Q2 квалификации Лиги конференций.
Подопечные Виктора Скрипника, как известно, после победы 2:1 в первой игре в ответном матче на выезде проиграли со счетом 1:3 и выбыли из турнира.
«Для меня, честно, поражение полтавской команды – неожиданный результат. Вспоминая первую игру, мы помним, что «Ворскла» буквально додавила своего соперника, забив дважды к концовке встречи. Была у меня уверенность, что все для зелено-белых сложится успешно, и «Ворскла» пройдет дальше в Лиге конференций.
Можно вспомнить, что ряд опытных игроков покинули ворсклян летом. Особенно ощутима потеря лучшего снайпера Сефери. За две еврокубковые игры мы увидели, что в атаке у «Ворсклы» есть большие проблемы. В Гори вообще мало что получалось впереди. Только лишь Кане и Степанюк несли угрозу воротам, которые защищал украинский вратарь «Дилы» Евгений Кучеренко.
Думаю, что главное, чего не хватало нашим футболистам – командной скорости, мощи. Грузинские футболисты все делали быстрее, они играли с нужной агрессией. Где нужно – играли на опережение, где была необходимость – прессинговали. Поединок начался с атак «Дилы», а у наших ребят ничего не получалось.
В действиях хозяев были элементы сумбура, навала, но это сработало. Запомнил один эпизод, как опытный Пердута успокаивал своих молодых партнеров. Плюс нервозность молодого вратаря Исенко не пошла в плюс «Ворскле». На выходах он неуверенно действовал, не добираясь до мяча. Полевые игроки все это чувствуют и видят. А защитники полтавской команды действовали не очень слаженно, неумело играя при создании офсайда. Кто-то где-то задержится и все. Мне очень понравился атакующий хавбек Гале из Барбадоса. Он и гол забил, и пас голевой отдал. Не удивлюсь, что уже совсем скоро «Дила» его продаст», – признался Андрей Полунин.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Греческий «Арис» в ответном матче дома выиграл у команды «Арарат-Армения»
До закрытия периода дозаявок в топ-лигах Европы остается меньше месяца