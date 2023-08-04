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  4. ПОЖЕЧЕВСКИЙ: «Не думаю, что неудача в Горе приведет к отставке Скрипника»
Лига конференций
04 августа 2023, 10:38 | Обновлено 04 августа 2023, 11:02
716
3

ПОЖЕЧЕВСКИЙ: «Не думаю, что неудача в Горе приведет к отставке Скрипника»

Бывший рулевой полтавской команды – о неудаче в Лиги конференций

04 августа 2023, 10:38 | Обновлено 04 августа 2023, 11:02
716
3
ПОЖЕЧЕВСКИЙ: «Не думаю, что неудача в Горе приведет к отставке Скрипника»
ФК Ворскла Полтава

Состоялся ответный матч квалификационного раунда Лиги конференций между «Дилой» из города Гори и «Ворсклой», в котором верх взяла грузинская команда (3:1). Полтавчане досрочно прекратили участие в этом турнире.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua бывший главный тренер «Ворсклы» Виктор Пожечевский рассказал, что помешало подопечным Виктора Скрипника достичь положительного результата во вчерашнем противостоянии.

- Если откровенно, то я не увидел, за счет чего «Ворскла» могла пройти дальше, – отмечает Виктор Почежевский. – Опять, как и в первом матче в Тихи было выбрано пассивную игру от обороны, но если в Польше удалось переломить ход событий и вырвать победу, то вчера этого не произошло.

- Почему?

- Пожалуй, здесь виноваты все, начиная от главного тренера и заканчивая игроками, которые не продемонстрировали своих лучших качеств. Не безгрешными были защитники и вратарь, не хватало умения отбирать мяч полузащитникам и поэтому возникал разрыв между линиями и неудивительно, что находился на голодном пайке выдвинутый на острие атаки Степанюк. Разве можно на что-то серьезное рассчитывать, если полтавчане за весь матч лишь однажды попали в створ ворот визави.

- В отличие от поединка в Тыхы, вчера полтавчане по ходу поединка не сумели прибавить оборотов.

- Это можно, прежде всего, объяснить тем, что грузины учли ошибки и в Гори равномерно распределили силы на все 90 минут. В конце концов, сказалось и то, что игровой практики у «Дилы» было больше. Ведь в Грузии чемпионат уже набрал разгон, а «Ворскла» дома еще не стартовала. Поверьте, спарринги не идут ни в какое сравнение с официальными матчами. Успела «Дила» провести и два матча в предварительном раунде Лиги конференций.

- Эта неудача на международной арене не приведет к отставке руководителя Виктора Скрипника?

- Не думаю, у него действующий контракт и если этому специалисту укажут на дверь, то придется платить серьезную компенсацию. Надо учесть и то, что Скрипник попал в сложное положение, когда лучшие матчи ветеранов «Ворсклы» уже позади, а молодежь еще не тянет.

- «Дила» под руководством украинского специалиста Демченко и с еще двумя нашими земляками в составе вратарем Кучеренко и нападающим Ковталюком, пополнила отряд малоизвестных команд, которые в последние годы наносили «Ворскле» поражения в еврокубках.

- Действительно, это уже стало печальной традицией. Очередной вылет «Ворсклы» из Лиги конференций, недавняя неудача «Днепра-1» в квалификации Лиги чемпионов свидетельствуют о том, что клубный футбол в Украине переживает кризис. И это не может не беспокоить, ведь уже в сентябре стартовать на международной арене нашей национальной сборной.

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Ворскла Полтава Дила Гори Дила - Ворскла Лига конференций Виктор Скрипник Виктор Пожечевский эксклюзив
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Перець
Це карма за Максимова
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+1
Allegro_Barbaro
Скрипник сам не піде, бо після таких ігор і результатів ніхто йому чогось кращого не запропонує, та й сама ця відставка за великим рахунком навряд чи щось змінила б. Склалося враження, що Діла просто більше хотіла пройти далі, от їй це і вдалося. У Скрипника може і є якісь оригінальні тактичні напрацювання, але абослютно відсутня здатність зарядити команду, азарт і віра в перемогу.. Тобто він про це говорить на пресухах, але під час гри цього взагалі ніяк не відчутно. Мабуть варто йому з'їздити в Клаксвік на стажування, а ще краще всю команду звозити - хай у місцевих повчаться
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+1
Олександр
Причем тут отставка скрипника .Просто найти соперника ниже Дилы просто невозможно .Вопрос в другом .тогда с каклй целью.Ворскла учавствует в лиге конфренций ?
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+1
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