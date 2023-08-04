ПОЖЕЧЕВСКИЙ: «Не думаю, что неудача в Горе приведет к отставке Скрипника»

Состоялся ответный матч квалификационного раунда Лиги конференций между «Дилой» из города Гори и «Ворсклой», в котором верх взяла грузинская команда (3:1). Полтавчане досрочно прекратили участие в этом турнире.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua бывший главный тренер «Ворсклы» Виктор Пожечевский рассказал, что помешало подопечным Виктора Скрипника достичь положительного результата во вчерашнем противостоянии.

- Если откровенно, то я не увидел, за счет чего «Ворскла» могла пройти дальше, – отмечает Виктор Почежевский. – Опять, как и в первом матче в Тихи было выбрано пассивную игру от обороны, но если в Польше удалось переломить ход событий и вырвать победу, то вчера этого не произошло.

- Почему?

- Пожалуй, здесь виноваты все, начиная от главного тренера и заканчивая игроками, которые не продемонстрировали своих лучших качеств. Не безгрешными были защитники и вратарь, не хватало умения отбирать мяч полузащитникам и поэтому возникал разрыв между линиями и неудивительно, что находился на голодном пайке выдвинутый на острие атаки Степанюк. Разве можно на что-то серьезное рассчитывать, если полтавчане за весь матч лишь однажды попали в створ ворот визави.

- В отличие от поединка в Тыхы, вчера полтавчане по ходу поединка не сумели прибавить оборотов.

- Это можно, прежде всего, объяснить тем, что грузины учли ошибки и в Гори равномерно распределили силы на все 90 минут. В конце концов, сказалось и то, что игровой практики у «Дилы» было больше. Ведь в Грузии чемпионат уже набрал разгон, а «Ворскла» дома еще не стартовала. Поверьте, спарринги не идут ни в какое сравнение с официальными матчами. Успела «Дила» провести и два матча в предварительном раунде Лиги конференций.

- Эта неудача на международной арене не приведет к отставке руководителя Виктора Скрипника?

- Не думаю, у него действующий контракт и если этому специалисту укажут на дверь, то придется платить серьезную компенсацию. Надо учесть и то, что Скрипник попал в сложное положение, когда лучшие матчи ветеранов «Ворсклы» уже позади, а молодежь еще не тянет.

- «Дила» под руководством украинского специалиста Демченко и с еще двумя нашими земляками в составе вратарем Кучеренко и нападающим Ковталюком, пополнила отряд малоизвестных команд, которые в последние годы наносили «Ворскле» поражения в еврокубках.

- Действительно, это уже стало печальной традицией. Очередной вылет «Ворсклы» из Лиги конференций, недавняя неудача «Днепра-1» в квалификации Лиги чемпионов свидетельствуют о том, что клубный футбол в Украине переживает кризис. И это не может не беспокоить, ведь уже в сентябре стартовать на международной арене нашей национальной сборной.