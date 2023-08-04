Катерина Байндл – Жаклин Кристиан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира WTA 250 в Праге
4 августа украинская теннисистка Катерина Байндл (WTA 98) продолжит выступления на хардовом турнире серии WTA 250 в Праге (Чехия).
В 1/4 финала соревнований украинка сыграет против Жаклин Кристиан (Румыния, WTA 122). Встреча состоится 1-м запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала поединка – 12:00 по Киеву.
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Ранее теннисистки играли между собой только один раз. Победу одержала представительница Румынии.
В полуфинале соревнований победительницы матча сыграет против Терезы Мартинцовой или Нао Хибино.
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