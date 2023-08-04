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  4. Катерина Байндл – Жаклин Кристиан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
04 августа 2023, 10:37 |
191
0

Катерина Байндл – Жаклин Кристиан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира WTA 250 в Праге

04 августа 2023, 10:37 |
191
0
Катерина Байндл – Жаклин Кристиан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Instagram. Катерина Байндл

4 августа украинская теннисистка Катерина Байндл (WTA 98) продолжит выступления на хардовом турнире серии WTA 250 в Праге (Чехия).

В 1/4 финала соревнований украинка сыграет против Жаклин Кристиан (Румыния, WTA 122). Встреча состоится 1-м запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала поединка – 12:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли между собой только один раз. Победу одержала представительница Румынии.

В полуфинале соревнований победительницы матча сыграет против Терезы Мартинцовой или Нао Хибино.

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Источник Sport.ua
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