Тренер Славии: «Днепр-1 хорошо играл и выглядел лучше Панатинаикоса»

Главный тренер пражской «Славии», которая стала соперником «Днепра-1» по третьему раунду квалификации Лиги Европы, Индржих Трпишовски накануне поединков с вице-чемпионом Украины отметил качество команды Александра Кучера.

«Днепр-1» хорошо играл [в ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов против «Панатинаикоса»]. Когда счет был 2:1 они выглядели лучше, забили еще один мяч, который арбитр не засчитал. В обоих матчах украинцы подтвердили то, что о них известно. В нападении у них отличные и быстрые игроки, особенно опасные на флангах».

«Довбик – прекрасный игрок, он подтвердил это в ответном матче красивым голом. Вернулся и капитан Александр Пихаленок, получивший травму в предыдущих играх. Особенно благодаря им двоим у «Днепра-1» были моменты, в которых он был лучше и опаснее».

«Мы хотели бы изменить порядок матчей, хотели бы играть ответный поединок дома, как это было в случае с «Ракувом». Мы хотим добиться прогресса и не можем игнорировать это. С точки зрения логистики и климата Кошице лучше для нас и наших болельщиков, чем Афины, там строится новый красивый стадион. На игре с «Панатинаикосом» стадион был заполнен, думаю, против нас будет то же самое. Текущая форма и качество команды, а также важные моменты матчей решат, кто продвинется дальше. Мы справились с ними против «Панатинаикоса» и «Ракува» в прошлом году, мы хотим повторить это», - заявил Трпишовски.

Первый матч «Славии» против «Днепра-1» состоится 10 августа. Ответный пройдет через неделю, 17 августа.