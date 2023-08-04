Андрей БЛИЗНИЧЕНКО: «Вроде слышал, как арбитр сказал: «По сигналу»
Полузащитник ровенского «Вереса» вспомнил скандальный эпизод с голом Матвиенко
Полузащитник ровенского «Вереса» Андрей Близниченко поделился эмоциями после неоднозначной ничьей в матче с «Шахтером» (1:1).
«Мы сыграли именно так, как просил сделать тренерский штаб. Строго перед своими воротами. В конце первого тайма пропустили очень ненужный гол. Но в перерыве договорились прессинговать и спасать матч.
Пропущенный гол? Не понимаю, как это произошло. Я встал перед мячом. Потом вроде слышал, как арбитр сказал: «По сигналу». Меня позвал Евгений Паст, я оглянулся, чтобы наш голкипер смог установить стенку. Сразу в этот момент Матвиенко пробил по воротам.
Спасибо Вооруженным силам Украины за возможность играть. И благодарю наших болельщиков, чью поддержку мы ощущали в этой игре. А мы, в свою очередь, будем стараться больше радовать болельщиков», – сказал Близниченко.
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