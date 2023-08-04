Сегей ЧУЙЧЕНКО: «Дила наказала Ворсклу за пассивность»

Вечером 3 августа состоялся ответный матч квалификационного раунда Лиги конференций между «Дилой» из грузинского города Гори и «Ворсклой» из Полтавы. Украинская команда проиграла (1:3) и выбыла из турнира, хотя неделю назад в Тыхы взяла верх (2:1).

В разговоре с корреспондентом Sport.ua бывший нападающий «Ворсклы» Сергей Чуйченко рассказал, что помешало полтавчанам дать бой «Дили», которую возглавляет украинский специалист Андрей Демченко:

– Помнится, накануне первого матча в Тыхы в интервью Sport.ua я говорил, что «Ворскла» победит – 2:1. Так и вышло.

– Тогда уточните, кому вы отдавали предпочтение сегодня?

– Думал, что будет ничья – 1:1 – и счет откроет «Ворскла».

– Почему получилось по-другому?

– Слишком осторожно действовали полтавчане, наверное, надеялись удержать ничью. А если учесть, что расчет на быстрый переход от обороны к атаке не оправдался, то рано или поздно, но за такую пассивную тактику должно быть наказание. Тем более, что наша защита иногда напоминала проходной двор.

Достаточно сказать, что единственный за матч удар полтавчан в створ ворот уже был при счете 0:2. Хотя следует сказать, что именно этот выстрел Степанюка оказался результативным.

– Перед футболистами «Дилы», в составе которых были и два украинца – Кучеренко и Ковталюк, кстати, автор второго гола, нужно снять шляпу, ведь они снова дома (как в игре со словацким ДАК) побеждают с нужным счетом и идут дальше.

– Согласен, футболисты «Дилы» продемонстрировали бойцовский нрав, четко выполняли тренерские указания и были вознаграждены. А «Ворскла» разочаровала, для нее снова непреодолимым препятствием стала скромная квалификация Лиги конференций. Значит, из предыдущих неудач не были сделаны правильные выводы, в частности, в плане настроя.