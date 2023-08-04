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WTA
04 августа 2023, 08:59 | Обновлено 04 августа 2023, 11:08
3062
7

Две украинки в списке. Известны четвертьфиналистки в Вашингтоне

В борьбе за трофей остаются Элина Свитолина и Марта Костюк

04 августа 2023, 08:59 | Обновлено 04 августа 2023, 11:08
3062
7
Две украинки в списке. Известны четвертьфиналистки в Вашингтоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

2 и 3 августа состоялись матчи второго раунда на турнире WTA 500 в Вашингтоне.

Украинка Элина Свитолина остановила 11-ю ракетку мира Дарью Касаткину, а Марта Костюк разобралась с второй сеяной француженкой Каролин Гарсией.

Поединок между Марией Саккари и Лейлой Фернандес состоится сегодня, 4 августа. Матч был перенесен из-за дождя.

Вашингтон. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Джессика Пегула [1] – Элина Свитолина
Мария Саккари [4] / Лейла Фернандес – Мэдисон Киз [7]

Нижняя часть сетки

Белинда Бенчич [6] – Кори Гауфф [3]
Марта Костюк – Людмила Самсонова [8]

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WTA Вашингтон Джессика Пегула Элина Свитолина Мария Саккари Лейла Фернандес Мэдисон Киз Белинда Бенчич Кори Гауфф Марта Костюк Людмила Самсонова
Источник Sport.ua
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Комментарии 7
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Elis
На турнірі залишаються лише 2 несіяні, і це українки. 
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+6
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Василь Гаранджа
А Саккарі вже зіграла з Фернандез? Не можу знайти їхній результат. Чи Фернандез знялася з турніру?
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0
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Vitason
Хорошие все тенисистки,залетных нету!
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0
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