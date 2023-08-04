Две украинки в списке. Известны четвертьфиналистки в Вашингтоне

2 и 3 августа состоялись матчи второго раунда на турнире WTA 500 в Вашингтоне.

Украинка Элина Свитолина остановила 11-ю ракетку мира Дарью Касаткину, а Марта Костюк разобралась с второй сеяной француженкой Каролин Гарсией.

Поединок между Марией Саккари и Лейлой Фернандес состоится сегодня, 4 августа. Матч был перенесен из-за дождя.

Вашингтон. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Джессика Пегула [1] – Элина Свитолина

Мария Саккари [4] / Лейла Фернандес – Мэдисон Киз [7]

Нижняя часть сетки

Белинда Бенчич [6] – Кори Гауфф [3]

Марта Костюк – Людмила Самсонова [8]