Две украинки в списке. Известны четвертьфиналистки в Вашингтоне
В борьбе за трофей остаются Элина Свитолина и Марта Костюк
2 и 3 августа состоялись матчи второго раунда на турнире WTA 500 в Вашингтоне.
Украинка Элина Свитолина остановила 11-ю ракетку мира Дарью Касаткину, а Марта Костюк разобралась с второй сеяной француженкой Каролин Гарсией.
Поединок между Марией Саккари и Лейлой Фернандес состоится сегодня, 4 августа. Матч был перенесен из-за дождя.
Вашингтон. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Джессика Пегула [1] – Элина Свитолина
Мария Саккари [4] / Лейла Фернандес – Мэдисон Киз [7]
Нижняя часть сетки
Белинда Бенчич [6] – Кори Гауфф [3]
Марта Костюк – Людмила Самсонова [8]
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