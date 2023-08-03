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Кубок Украины
03 августа 2023, 15:52 | Обновлено 03 августа 2023, 15:55
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Николай ЦИМБАЛ: В Кубке Украины будем стараться проходить как можно дальше

Вторая подряд победа команды в Кубке Украины

03 августа 2023, 15:52 | Обновлено 03 августа 2023, 15:55
220
0
Николай ЦИМБАЛ: В Кубке Украины будем стараться проходить как можно дальше

Главный тренер футбольного клуба U.C.S.A Николай Цымбал прокомментировал вторую победу своей команды в Кубке Украины. Во втором предварительном раунде «черно-белые» сенсационно выбили из турнира представителя Первой лиги – Ниву Бузову (1:1, пен. 4:3), получив путевку в следующий раунд.

– Впечатления самые приятные. Каждый стремится побеждать. Я очень доволен, что мы прошли дальше и подарили нашим поклонникам праздник еще одной игры в Кубке Украины.

– Как можете прокомментировать эпизод с назначением пенальти в наши ворота?
– Я полностью поддерживаю Романа Ювхимца. Он молодой парень, очень здорово вошел в игру. Но ему всего 20 лет. Не хватило опыта на ногах добраться до конца. Кныш – опытный игрок, подставился. Угрозы воротам не было, чтобы производить подкат. Но это из-за молодости, азарта, желания. Мы поддерживаем Романа всей командой. Мы верим в него, он еще много пользы принесет нашей команде.

– Второй матч подряд игра 120 минут. Видно было, что ребята устали, просто выживали в компенсированное время...
– Конечно. У Нивы было на один день больше отдыха. К тому же они сыграли 90 минут, а мы 120. Плюс у нас нет сейчас ротации. Мы сейчас в процессе дозаявки новых игроков, для того чтобы у нас была большая обойма для ротации. Это международные трансферы, это требует времени. Мы ждем усиления. Я верю, что пришедшие игроки усилят нашу команду и мы станем более конкурентоспособными.

– То, что второй раз подряд удалось победить в серии пенальти – закономерность?
– В футболе все закономерно. То, что ребята отдавались, как они терпели: судороги, усталость, которая была. И они держали концентрацию, за что были вознаграждены победой.

– Задача на Кубок Украины уже выполнена?
– Нет. Мы будем стараться проходить как можно дальше. У меня, как у тренера, есть опыт игры в полуфинале Кубка Украины. Поэтому это незабываемые эмоции, хочется их повторять и проходить как можно дальше.

– Уже 7 августа дебютная игра ФК ЮКСА в чемпионате Второй лиги. Успеют ли Ваши подопечные восстановиться?
– Восстановление начнется уже сейчас на базе. У нас очень хорошие условия для этого. И мы уже сможем сконцентрироваться на матче против Локомотива.

По теме:
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Николай Цымбал
Источник Sport.ua
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