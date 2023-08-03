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Кубок Украины
Локомотив Киев
03.08.2023 16:00 - : -
Диназ
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Кубок Украины
03 августа 2023, 10:41 | Обновлено 03 августа 2023, 10:54
103
0

Локомотив Киев – Диназ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 3 августа в 16:00 матч второго предварительного этапа Кубка Украины

03 августа 2023, 10:41 | Обновлено 03 августа 2023, 10:54
103
0
Локомотив Киев – Диназ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

В четверг, 3 августа, будет сыгран заключительный поединок второго предварительного этапа розыгрыша Кубка Украины сезона-2023/2024, в котором киевский «Локомотив» и «Диназ» из Вышгорода определят последнего участника третьего раунда квалификации турнира.

Игра «Локомотив» – «Диназ» начнется в 16:00 по киевскому времени.

Напомним, в среду, 2 августа, стали известны имена 15 участников третьего предварительного этапа Кубка Украины-2023/2024.

Локомотив Киев – Диназ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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