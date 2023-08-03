В четверг, 3 августа, будет сыгран заключительный поединок второго предварительного этапа розыгрыша Кубка Украины сезона-2023/2024, в котором киевский «Локомотив» и «Диназ» из Вышгорода определят последнего участника третьего раунда квалификации турнира.

Игра «Локомотив» – «Диназ» начнется в 16:00 по киевскому времени.

Напомним, в среду, 2 августа, стали известны имена 15 участников третьего предварительного этапа Кубка Украины-2023/2024.

Локомотив Киев – Диназ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция