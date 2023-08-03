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Украина. Премьер лига
03 августа 2023, 09:19 | Обновлено 03 августа 2023, 09:53
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0

ОФИЦИАЛЬНО. Петар Мичин – игрок Зари

Луганский клуб подтвердил подписание сербского полузащитника

03 августа 2023, 09:19 | Обновлено 03 августа 2023, 09:53
440
0
ОФИЦИАЛЬНО. Петар Мичин – игрок Зари
ФК Заря Луганск

Луганская «Заря» официально сообщила о подписании контракта с полузащитником Петаром Мичиным.

24-летний игрок является воспитанником клуба «Войводина». Ранее он также играл за «Црвену Звезду» Нови-Сад, «Напредак», «Чукарички» Белград, итальянский клуб «Удинезе» и словацкий «Серед».

В свое время Мичин вызывался в расположения сборных команд Сербии U-16, U-17 и U-21.

За «Зарю» Петар Мичин будет играть под 22-м номером.

Ранее уже сообщалось, что Петар Мичин внесен в заявку луганского клуба на сезон-2023/2023 в УПЛ.

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Источник ФК Заря Луганск
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