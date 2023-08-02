Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Заря заявила на сезон в УПЛ сербского полузащитника
Украина. Премьер лига
02 августа 2023, 17:18 | Обновлено 02 августа 2023, 17:35
631
0

Заря заявила на сезон в УПЛ сербского полузащитника

Ненад Лалатович получил в подопечные знакомого соотечественника

02 августа 2023, 17:18 | Обновлено 02 августа 2023, 17:35
631
0
Заря заявила на сезон в УПЛ сербского полузащитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Петар Мичин

Луганская «Заря» внесла в заявку на сезон в Украинской Премьер-лиге сербского атакующего полузащитника Петара Мичина.

Последним клубом 24-летнего уроженца Нови-Сада были «Раднички», где он играл под руковосдвтом Ненада Лалатовича – нынешнего наставника «Зари».

Согласно неофициальной информации, «Заре» трансфер Мичина обошелся в 150 тыс евро. Контракт с сербом подписан сроком на 2 года.

В предыдущем сезоне-2022/2023 Петар Мичин в чемпионате Сербии сыграл в 34 матчах, забил 1 гол.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Назаренко – игрок Полесья
ВИДЕО. Шахтер со скандалом открыл счет в матче с Вересом
Бондаренко оставил Шахтер в меньшинстве в матче с Вересом
Заря Луганск Украинская Премьер-лига Петар Мичин трансферы трансферы УПЛ
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лига конференций. Разгром от Фенербахче. Результаты 2-го раунда отбора
Футбол | 02 августа 2023, 00:34 0
Лига конференций. Разгром от Фенербахче. Результаты 2-го раунда отбора
Лига конференций. Разгром от Фенербахче. Результаты 2-го раунда отбора

Вечером 1 августа состоялись ответные матчи 2-го раунда Лиги конференций

ОФИЦИАЛЬНО. Джанлуиджи Буффон завершил карьеру
Футбол | 02 августа 2023, 16:55 1
ОФИЦИАЛЬНО. Джанлуиджи Буффон завершил карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Джанлуиджи Буффон завершил карьеру

Легендарный вратарь попрощался с болельщиками

С высоко поднятой головой. Днепр-1 в Афинах сыграл вничью с Панатинаикосом
Футбол | 01.08.2023, 22:29
С высоко поднятой головой. Днепр-1 в Афинах сыграл вничью с Панатинаикосом
С высоко поднятой головой. Днепр-1 в Афинах сыграл вничью с Панатинаикосом
ЗИНЧЕНКО: «Однажды дети спросят меня, что я делал, когда была война»
Война | 02.08.2023, 14:31
ЗИНЧЕНКО: «Однажды дети спросят меня, что я делал, когда была война»
ЗИНЧЕНКО: «Однажды дети спросят меня, что я делал, когда была война»
Источник: экс-форвард Динамо возглавил академию клуба
Футбол | 01.08.2023, 18:59
Источник: экс-форвард Динамо возглавил академию клуба
Источник: экс-форвард Динамо возглавил академию клуба
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. 17 брейков из 22 возможных. Как Свитолина дожала Азаренко в США
ВИДЕО. 17 брейков из 22 возможных. Как Свитолина дожала Азаренко в США
01.08.2023, 09:55 3
Теннис
Каскад брейков. Свитолина победила Азаренко на старте турнира в Вашингтоне
Каскад брейков. Свитолина победила Азаренко на старте турнира в Вашингтоне
01.08.2023, 03:55 15
Теннис
Трезвый расчет. Почему Мбаппе отказался от саудовского миллиарда
Трезвый расчет. Почему Мбаппе отказался от саудовского миллиарда
01.08.2023, 11:45 15
Футбол
Eli vs Касатка. Определена соперница Свитолиной во 2-м раунде в Вашингтоне
Eli vs Касатка. Определена соперница Свитолиной во 2-м раунде в Вашингтоне
01.08.2023, 07:40 11
Теннис
Реал установил ценник на Лунина
Реал установил ценник на Лунина
01.08.2023, 17:18 26
Футбол
The Ring обновил рейтинг боксеров вне категории. Усик – третий
The Ring обновил рейтинг боксеров вне категории. Усик – третий
01.08.2023, 11:42 2
Бокс
Серхио Рамос определился с новым клубом
Серхио Рамос определился с новым клубом
01.08.2023, 10:33 1
Футбол
Интеру предложили подписать Лунина. Трансфер оценивается в 3-4 млн евро
Интеру предложили подписать Лунина. Трансфер оценивается в 3-4 млн евро
01.08.2023, 18:45 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем