Заря заявила на сезон в УПЛ сербского полузащитника

Луганская «Заря» внесла в заявку на сезон в Украинской Премьер-лиге сербского атакующего полузащитника Петара Мичина.

Последним клубом 24-летнего уроженца Нови-Сада были «Раднички», где он играл под руковосдвтом Ненада Лалатовича – нынешнего наставника «Зари».

Читайте также: Заря определилась с домашним стадионом на матчи УПЛ

Согласно неофициальной информации, «Заре» трансфер Мичина обошелся в 150 тыс евро. Контракт с сербом подписан сроком на 2 года.

В предыдущем сезоне-2022/2023 Петар Мичин в чемпионате Сербии сыграл в 34 матчах, забил 1 гол.