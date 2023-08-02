Украина. Премьер лига02 августа 2023, 17:18 | Обновлено 02 августа 2023, 17:35
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Заря заявила на сезон в УПЛ сербского полузащитника
Ненад Лалатович получил в подопечные знакомого соотечественника
02 августа 2023, 17:18 | Обновлено 02 августа 2023, 17:35
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Луганская «Заря» внесла в заявку на сезон в Украинской Премьер-лиге сербского атакующего полузащитника Петара Мичина.
Последним клубом 24-летнего уроженца Нови-Сада были «Раднички», где он играл под руковосдвтом Ненада Лалатовича – нынешнего наставника «Зари».
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Согласно неофициальной информации, «Заре» трансфер Мичина обошелся в 150 тыс евро. Контракт с сербом подписан сроком на 2 года.
В предыдущем сезоне-2022/2023 Петар Мичин в чемпионате Сербии сыграл в 34 матчах, забил 1 гол.
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