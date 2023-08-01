Заря определилась с домашним стадионом на матчи УПЛ

«Заря» будет проводить домашние матчи чемпионата Украины на стадионе «Левый берег», который расположен в Бориспольском районе Киевской области.

Бронзовому призеру УПЛ придется делить стадион с другим клубом УПЛ – «Металлистом 1925», а также клубом Первой лиги «Левый берег».

В прошлом сезоне «Заря» проводила домашние матчи на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

Домашней ареной луганчан в еврокубках будет «Арена-Люблин» в Люблине.