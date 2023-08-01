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Украина. Премьер лига
01 августа 2023, 16:33 | Обновлено 01 августа 2023, 16:46
1081
1

Заря определилась с домашним стадионом на матчи УПЛ

Луганчане будут играть на стадионе «Левый берег»

01 августа 2023, 16:33 | Обновлено 01 августа 2023, 16:46
1081
1
Заря определилась с домашним стадионом на матчи УПЛ
ФК Левый берег

«Заря» будет проводить домашние матчи чемпионата Украины на стадионе «Левый берег», который расположен в Бориспольском районе Киевской области.

Бронзовому призеру УПЛ придется делить стадион с другим клубом УПЛ – «Металлистом 1925», а также клубом Первой лиги «Левый берег».

В прошлом сезоне «Заря» проводила домашние матчи на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

Домашней ареной луганчан в еврокубках будет «Арена-Люблин» в Люблине.

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Источник Sport.ua
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