Украина. Премьер лига01 августа 2023, 16:33 | Обновлено 01 августа 2023, 16:46
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Заря определилась с домашним стадионом на матчи УПЛ
Луганчане будут играть на стадионе «Левый берег»
01 августа 2023, 16:33 | Обновлено 01 августа 2023, 16:46
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«Заря» будет проводить домашние матчи чемпионата Украины на стадионе «Левый берег», который расположен в Бориспольском районе Киевской области.
Бронзовому призеру УПЛ придется делить стадион с другим клубом УПЛ – «Металлистом 1925», а также клубом Первой лиги «Левый берег».
В прошлом сезоне «Заря» проводила домашние матчи на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.
Домашней ареной луганчан в еврокубках будет «Арена-Люблин» в Люблине.
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