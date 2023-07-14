Заря будет играть домашние матчи еврокубков в Польше
Домашним стадионом команды станет «Арена-Люблин»
Бронзовый призер чемпионата Украины – луганская «Заря» домашние поединки еврокубков, как и в прошлом сезоне, будет проводить в Польше. Домашней ареной луганчан будет «Арена-Люблин» в Люблине.
Это спортивное сооружение, открытое осенью 2014 года, вмещает 15 247 болельщиков. Хозяином стадиона является местный клуб «Мотор», который по итогам сезона-2022/23 вышел в первый дивизион Польши.
«Заря» стартует в плей-офф раунде квалификации Лиги Европы. Жеребьевка запланирована на 7 августа, а встречи – на 24 и 31 августа.
Отметим, что сегодня «Заря» сыграет контрольный матч с клубом «Мотор Люблин».
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