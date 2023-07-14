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Украина. Премьер лига
14 июля 2023, 16:30 | Обновлено 14 июля 2023, 17:47
431
0

Заря будет играть домашние матчи еврокубков в Польше

Домашним стадионом команды станет «Арена-Люблин»

14 июля 2023, 16:30 | Обновлено 14 июля 2023, 17:47
431
0
Заря будет играть домашние матчи еврокубков в Польше
ФК Мотор Люблин

Бронзовый призер чемпионата Украины – луганская «Заря» домашние поединки еврокубков, как и в прошлом сезоне, будет проводить в Польше. Домашней ареной луганчан будет «Арена-Люблин» в Люблине.

Это спортивное сооружение, открытое осенью 2014 года, вмещает 15 247 болельщиков. Хозяином стадиона является местный клуб «Мотор», который по итогам сезона-2022/23 вышел в первый дивизион Польши.

«Заря» стартует в плей-офф раунде квалификации Лиги Европы. Жеребьевка запланирована на 7 августа, а встречи – на 24 и 31 августа.

Отметим, что сегодня «Заря» сыграет контрольный матч с клубом «Мотор Люблин».

По теме:
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Заря Луганск
Источник ФК Заря Луганск
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