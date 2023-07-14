Заря будет играть домашние матчи еврокубков в Польше

Бронзовый призер чемпионата Украины – луганская «Заря» домашние поединки еврокубков, как и в прошлом сезоне, будет проводить в Польше. Домашней ареной луганчан будет «Арена-Люблин» в Люблине.

Это спортивное сооружение, открытое осенью 2014 года, вмещает 15 247 болельщиков. Хозяином стадиона является местный клуб «Мотор», который по итогам сезона-2022/23 вышел в первый дивизион Польши.

«Заря» стартует в плей-офф раунде квалификации Лиги Европы. Жеребьевка запланирована на 7 августа, а встречи – на 24 и 31 августа.

Отметим, что сегодня «Заря» сыграет контрольный матч с клубом «Мотор Люблин».