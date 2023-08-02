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Украина. Премьер лига
02 августа 2023, 23:47 | Обновлено 02 августа 2023, 23:52
863
1

Стало известно, сколько Полесья заплатило за Назаренко

«Днепр-1» получил небольшую компенсацию за игрока

02 августа 2023, 23:47 | Обновлено 02 августа 2023, 23:52
863
1
Стало известно, сколько Полесья заплатило за Назаренко
ФК Полесье. Александр Назаренко

Как стало известно Sport.ua, трансфер Александра Назаренко из «Днепра-1» в «Полесье» обошелся житомирскому клубу в 200 тысяч евро.

Такая невысокая стоимость за бронзового призера молодежного Евро связана с тем, что у футболиста оставалось 5 месяцев контракта с «Днепром-1» и у него уже был предварительный контракт с «Полесьем», который должен был вступить в силу 1 января 2024 года.

«Полесье» нуждалось в еще одного флангового игроке на замену Владиславе Вакуле, который будет отчислен из команды, поэтому решило ускорить трансфер и не ждать второго круга.

«Днепр-1» хотел подписать новый контракт с Назаренко, но не смог договориться об условиях. После чего игрока перевели в юношескую команду. В Житомире Александр получит вдвое большую зарплату, чем была у «Днепра-1» и подъемные за подписание контракта.

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Александр Назаренко Полесье Житомир
Источник Sport.ua
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Gargantua
нормальные деньги для УПЛ
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