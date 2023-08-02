Стало известно, сколько Полесья заплатило за Назаренко

Как стало известно Sport.ua, трансфер Александра Назаренко из «Днепра-1» в «Полесье» обошелся житомирскому клубу в 200 тысяч евро.

Такая невысокая стоимость за бронзового призера молодежного Евро связана с тем, что у футболиста оставалось 5 месяцев контракта с «Днепром-1» и у него уже был предварительный контракт с «Полесьем», который должен был вступить в силу 1 января 2024 года.

«Полесье» нуждалось в еще одного флангового игроке на замену Владиславе Вакуле, который будет отчислен из команды, поэтому решило ускорить трансфер и не ждать второго круга.

«Днепр-1» хотел подписать новый контракт с Назаренко, но не смог договориться об условиях. После чего игрока перевели в юношескую команду. В Житомире Александр получит вдвое большую зарплату, чем была у «Днепра-1» и подъемные за подписание контракта.