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Украина. Премьер лига
02 августа 2023, 18:47 | Обновлено 02 августа 2023, 18:51
1481
0

ОФИЦИАЛЬНО. Александр Назаренко – игрок Полесья

Атакующий полузащитник сменил Днепр на Житомир

02 августа 2023, 18:47 | Обновлено 02 августа 2023, 18:51
1481
0
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Назаренко – игрок Полесья
ФК Полесье Житомир

Футбольный клуб «Полесье» сообщил о подписании контракта с 23-летним вингером Александром Назаренко.

Новичок будет выступать в житомирском коллективе под 7-м игровым номером.

Предыдущим клубом Назаренко был «Днепр-1», в рядах которого в сезоне-2022/2023 он стал серебряным призером Украинской Премьер-лиги.

Летом этого года Александр Назаренко в составе сборной Украины U-21 стал бронзовым призером молодежного чемпионата Европы.

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Источник ФК Полесье
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