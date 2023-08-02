ОФИЦИАЛЬНО. Александр Назаренко – игрок Полесья

Футбольный клуб «Полесье» сообщил о подписании контракта с 23-летним вингером Александром Назаренко.

Новичок будет выступать в житомирском коллективе под 7-м игровым номером.

Предыдущим клубом Назаренко был «Днепр-1», в рядах которого в сезоне-2022/2023 он стал серебряным призером Украинской Премьер-лиги.

Летом этого года Александр Назаренко в составе сборной Украины U-21 стал бронзовым призером молодежного чемпионата Европы.