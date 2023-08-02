Украина. Премьер лига02 августа 2023, 18:47 | Обновлено 02 августа 2023, 18:51
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ОФИЦИАЛЬНО. Александр Назаренко – игрок Полесья
Атакующий полузащитник сменил Днепр на Житомир
02 августа 2023, 18:47 | Обновлено 02 августа 2023, 18:51
1481
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Футбольный клуб «Полесье» сообщил о подписании контракта с 23-летним вингером Александром Назаренко.
Новичок будет выступать в житомирском коллективе под 7-м игровым номером.
Предыдущим клубом Назаренко был «Днепр-1», в рядах которого в сезоне-2022/2023 он стал серебряным призером Украинской Премьер-лиги.
Летом этого года Александр Назаренко в составе сборной Украины U-21 стал бронзовым призером молодежного чемпионата Европы.
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