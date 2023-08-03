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Товарищеские матчи
Марсель
02.08.2023 21:45 – FT 1 : 2
Байер
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Франция
03 августа 2023, 04:00 | Обновлено 03 августа 2023, 04:16
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ВИДЕО. В матче между Марселем и Байером был забит сухой лист с углового

Украинский хавбек французского клуба Руслан Малиновский остался в резерве

03 августа 2023, 04:00 | Обновлено 03 августа 2023, 04:16
256
0
ВИДЕО. В матче между Марселем и Байером был забит сухой лист с углового
Getty Images/Global Images Ukraine

Европейские клубы провели очередной контрольный матч на летних учебно-тренировочных сборах.

2 августа в 21:45 на стадионе Велодром французский «Марсель» принимал немецкий «Байер».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Хозяева поля потерпели поражение со счетом 1:2, пропустив два гола в первом тайме.

За «Марсель» выступает украинский хавбек Руслан Малиновский, однако он весь матч оставался в резерве.

Интересно, что на 40-й минуте гол для гостей забил Надим Амири прямым ударом с углового. Он исполнил сухой лист, четко закрутив мяч в ближний угол ворот соперника.

Товарищеский матч, 3 августа, Велодром

Марсель (Франция) – Байер (Германия) – 1:2

Голы: Мюг, 77 – Та, 14, Амири, 40

Видеообзор матча

Видеотрансляция матча

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Марсель.
40’
ГОЛ ! Мяч забил Надием Амири (Байер).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Джонатан Тах (Байер).
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Марсель Байер товарищеские матчи Руслан Малиновский сухой лист курьезы Надим Амири выбор редакции Джонатан Та
Источник Sport.ua
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