ВИДЕО. В матче между Марселем и Байером был забит сухой лист с углового
Украинский хавбек французского клуба Руслан Малиновский остался в резерве
Европейские клубы провели очередной контрольный матч на летних учебно-тренировочных сборах.
2 августа в 21:45 на стадионе Велодром французский «Марсель» принимал немецкий «Байер».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Хозяева поля потерпели поражение со счетом 1:2, пропустив два гола в первом тайме.
За «Марсель» выступает украинский хавбек Руслан Малиновский, однако он весь матч оставался в резерве.
Интересно, что на 40-й минуте гол для гостей забил Надим Амири прямым ударом с углового. Он исполнил сухой лист, четко закрутив мяч в ближний угол ворот соперника.
Товарищеский матч, 3 августа, Велодром
Марсель (Франция) – Байер (Германия) – 1:2
Голы: Мюг, 77 – Та, 14, Амири, 40
Видеообзор матча
Видеотрансляция матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вратаря сватают в зарубежный клуб
Главный тренер «Шахтера» резюмировал игру 2-го тура УПЛ против «Вереса»