ВИДЕО. В матче между Марселем и Байером был забит сухой лист с углового

Европейские клубы провели очередной контрольный матч на летних учебно-тренировочных сборах.

2 августа в 21:45 на стадионе Велодром французский «Марсель» принимал немецкий «Байер».

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Хозяева поля потерпели поражение со счетом 1:2, пропустив два гола в первом тайме.

За «Марсель» выступает украинский хавбек Руслан Малиновский, однако он весь матч оставался в резерве.

Интересно, что на 40-й минуте гол для гостей забил Надим Амири прямым ударом с углового. Он исполнил сухой лист, четко закрутив мяч в ближний угол ворот соперника.

Товарищеский матч, 3 августа, Велодром

Марсель (Франция) – Байер (Германия) – 1:2

Голы: Мюг, 77 – Та, 14, Амири, 40

Видеообзор матча

Видеотрансляция матча