Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Марсель – Байер. Малиновский – в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Марсель
02.08.2023 21:45 – 87 1 : 2
Байер
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
02 августа 2023, 22:35 | Обновлено 02 августа 2023, 22:47
320
0

Марсель – Байер. Малиновский – в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 2 августа в 21:45 видеотрансляцию товарищеского матча

02 августа 2023, 22:35 | Обновлено 02 августа 2023, 22:47
320
0
Марсель – Байер. Малиновский – в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Европейские клубы проводят очередной контрольный матч на летних учебно-тренировочных сборах.

2 августа в 21:45 на стадионе Велодром французский «Марсель» принимает немецкий «Байер».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

За «Марсель» выступает украинский хавбек Руслан Малиновский, он заявлен в резервном составе.

Марсель – Байер. Малиновский – в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит Футбол 2.0, начало – в 21:45.

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Марсель.
40’
ГОЛ ! Мяч забил Надием Амири (Байер).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Джонатан Тах (Байер).
По теме:
Бавария и Ливерпуль провели спарринг с 7-ю голами
ОФИЦИАЛЬНО. Партнер Малиновского. Марсель подписал сенегальского форварда
ВИДЕО. Супергол Фати. Барселона обыграла Милан в товарищеском матче в США
Марсель Байер смотреть онлайн товарищеские матчи Руслан Малиновский
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где они сейчас? 10 самых молодых дебютантов довоенного сезона УПЛ
Футбол | 02 августа 2023, 13:18 1
Где они сейчас? 10 самых молодых дебютантов довоенного сезона УПЛ
Где они сейчас? 10 самых молодых дебютантов довоенного сезона УПЛ

Вспоминаем юных дарований отечественного футбола в сезоне-2012/13, и выясняем, что с их карьерой

ВИДЕО. Скандал Днепра-1 в Греции, Довбик в Жироне? Известна цена за Лунина
Футбол | 02 августа 2023, 21:35 1
ВИДЕО. Скандал Днепра-1 в Греции, Довбик в Жироне? Известна цена за Лунина
ВИДЕО. Скандал Днепра-1 в Греции, Довбик в Жироне? Известна цена за Лунина

Смотрите новое видео на канале Записки украинского болельщика

8-0. Свитолина уверенно обыграла Касаткину в столице США
Теннис | 02.08.2023, 22:43
8-0. Свитолина уверенно обыграла Касаткину в столице США
8-0. Свитолина уверенно обыграла Касаткину в столице США
Клопп высказался о переходе Мане в Аль-Наср из Баварии
Футбол | 02.08.2023, 04:17
Клопп высказался о переходе Мане в Аль-Наср из Баварии
Клопп высказался о переходе Мане в Аль-Наср из Баварии
Жирона заплатит около 7 млн евро Днепру-1 и Мидтьюлланду за Довбика
Футбол | 01.08.2023, 23:27
Жирона заплатит около 7 млн евро Днепру-1 и Мидтьюлланду за Довбика
Жирона заплатит около 7 млн евро Днепру-1 и Мидтьюлланду за Довбика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина вырвала победу у Швеции за 2 секунды до конца товарищеского матча
Украина вырвала победу у Швеции за 2 секунды до конца товарищеского матча
31.07.2023, 20:50 1
Баскетбол
Калинина в двух сетах проиграла финалистке AO-2021 на турнире в Вашингтоне
Калинина в двух сетах проиграла финалистке AO-2021 на турнире в Вашингтоне
01.08.2023, 22:23 21
Теннис
Источник: Днепр-1 подаст жалобу в УЕФА на Панатинаикос
Источник: Днепр-1 подаст жалобу в УЕФА на Панатинаикос
01.08.2023, 16:44 35
Футбол
Стал известен эксклюзивный транслятор боя Усик – Дюбуа
Стал известен эксклюзивный транслятор боя Усик – Дюбуа
01.08.2023, 17:41
Бокс
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
02.08.2023, 07:59
Теннис
Реал установил ценник на Лунина
Реал установил ценник на Лунина
01.08.2023, 17:18 26
Футбол
Источник: в Днепре-1 массовое отравление перед игрой с Панатинаикосом
Источник: в Днепре-1 массовое отравление перед игрой с Панатинаикосом
01.08.2023, 13:00 46
Футбол
Лига конференций. Разгром от Фенербахче. Результаты 2-го раунда отбора
Лига конференций. Разгром от Фенербахче. Результаты 2-го раунда отбора
02.08.2023, 00:34
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем