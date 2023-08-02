Европейские клубы проводят очередной контрольный матч на летних учебно-тренировочных сборах.

2 августа в 21:45 на стадионе Велодром французский «Марсель» принимает немецкий «Байер».

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За «Марсель» выступает украинский хавбек Руслан Малиновский, он заявлен в резервном составе.

Марсель – Байер. Малиновский – в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит Футбол 2.0, начало – в 21:45.