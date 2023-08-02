Марсель – Байер. Малиновский – в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 2 августа в 21:45 видеотрансляцию товарищеского матча
Европейские клубы проводят очередной контрольный матч на летних учебно-тренировочных сборах.
2 августа в 21:45 на стадионе Велодром французский «Марсель» принимает немецкий «Байер».
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За «Марсель» выступает украинский хавбек Руслан Малиновский, он заявлен в резервном составе.
Марсель – Байер. Малиновский – в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит Футбол 2.0, начало – в 21:45.
События матча
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