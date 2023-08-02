В четверг, 3 августа «Ворскла» в ответном матче второго раунда квалификации Лиги конференций на выезде сыграет с грузинской «Дилой».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало матча – в 20:00 по Киеву. Первый матч завершился победой «Ворсклы» 2:1.

Прямую трансляцию матча будет вести официальный Youtube-канал «Ворсклы».