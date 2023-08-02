Лига конференций02 августа 2023, 16:40 | Обновлено 02 августа 2023, 16:41
268
0
Дила – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите матч квалификации Лиги конференций
02 августа 2023, 16:40 | Обновлено 02 августа 2023, 16:41
268
0
В четверг, 3 августа «Ворскла» в ответном матче второго раунда квалификации Лиги конференций на выезде сыграет с грузинской «Дилой».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало матча – в 20:00 по Киеву. Первый матч завершился победой «Ворсклы» 2:1.
Читайте также:Дила – Ворскла. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Прямую трансляцию матча будет вести официальный Youtube-канал «Ворсклы».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 01 августа 2023, 18:45 10
«Нерадзурри» ранее интересовались другим украинским вратарем Анатолием Трубиным из «Шахтера»
Футбол | 01 августа 2023, 21:32 4
У Буффона есть предложение перейти на работу в Федерацию футбола Италии
Футбол | 01.08.2023, 23:37
Футбол | 02.08.2023, 16:34
Футбол | 02.08.2023, 11:56
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
01.08.2023, 22:23 20
01.08.2023, 09:55 3
01.08.2023, 11:42 2
31.07.2023, 20:50 1
31.07.2023, 20:11 9
02.08.2023, 00:34
31.07.2023, 21:46 15
01.08.2023, 08:21 10