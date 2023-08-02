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Лига конференций
02 августа 2023, 16:40 | Обновлено 02 августа 2023, 16:41
268
0

Дила – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите матч квалификации Лиги конференций

02 августа 2023, 16:40 | Обновлено 02 августа 2023, 16:41
268
0
Дила – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Ворскла

В четверг, 3 августа «Ворскла» в ответном матче второго раунда квалификации Лиги конференций на выезде сыграет с грузинской «Дилой».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало матча – в 20:00 по Киеву. Первый матч завершился победой «Ворсклы» 2:1.

Прямую трансляцию матча будет вести официальный Youtube-канал «Ворсклы».

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Источник Sport.ua
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