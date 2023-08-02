Лига конференций02 августа 2023, 16:35 |
167
0
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги конференций Дила – Ворскла
Поединок состоится 3 августа
02 августа 2023, 16:35 |
167
0
В четверг, 3 августа «Ворскла» в ответном матче второго раунда квалификации Лиги конференций на выезде сыграет с грузинской «Дилой». Начало матча – в 20:00 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на официальном Youtube-канале «Ворсклы».
Дила – Ворскла. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Первый матч завершился победой «Ворсклы» со счетом 2:1.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 02 августа 2023, 16:27 0
Португальца принято считать одним из главных транжир на мировом трансферном рынке
Футбол | 01 августа 2023, 21:32 4
У Буффона есть предложение перейти на работу в Федерацию футбола Италии
Футбол | 02.08.2023, 13:50
Футбол | 01.08.2023, 22:50
Теннис | 02.08.2023, 07:59
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
01.08.2023, 22:29 39
01.08.2023, 10:33 1
31.07.2023, 20:11 9
01.08.2023, 07:40 11
02.08.2023, 09:00 1
01.08.2023, 13:00 52
01.08.2023, 03:55 15
01.08.2023, 09:55 3