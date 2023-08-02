В четверг, 3 августа «Ворскла» в ответном матче второго раунда квалификации Лиги конференций на выезде сыграет с грузинской «Дилой». Начало матча – в 20:00 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на официальном Youtube-канале «Ворсклы».

Дила – Ворскла. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

Первый матч завершился победой «Ворсклы» со счетом 2:1.