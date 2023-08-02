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Лига конференций
02 августа 2023, 16:35 |
167
0

Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги конференций Дила – Ворскла

Поединок состоится 3 августа

02 августа 2023, 16:35 |
167
0
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги конференций Дила – Ворскла
ФК Ворскла

В четверг, 3 августа «Ворскла» в ответном матче второго раунда квалификации Лиги конференций на выезде сыграет с грузинской «Дилой». Начало матча – в 20:00 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на официальном Youtube-канале «Ворсклы».

Дила – Ворскла. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

Первый матч завершился победой «Ворсклы» со счетом 2:1.

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Дила – Ворскла. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Источник: Динамо примет Металлист 1925 в Одессе
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Источник Sport.ua
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