Владислав ВАНАТ: «Луческу говорил, что я – штатный пенальтист Динамо»
Нападающий киевлян – о ролях в команде
Форвард киевского «Динамо» Владислав Ванат рассказал о своем статусе в коллективе во время официальных матчей. 21-летний игрок заявил, что именно он является штатным пенальтистом команды.
«Луческу говорил, что я [штатный пенальтист]. И в прошедшем чемпионате говорили, что я. Не знаю, может, что-то изменилось», – признался Ванат.
Как известно, в матче 1-го тура УПЛ-2022/2023 «Динамо» – «Минай» (4:1) на 87-й минуте голом с пенальти отметился Буяльский. Впрочем, на тот момент на поле уже не было Ваната – он был заменен на 76-й минуте.
К слову, Владислав Ванат в игре с «Минаем» отметился своим первый в карьере дублем за «Динамо».
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