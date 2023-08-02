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  4. Владислав ВАНАТ: «Луческу говорил, что я – штатный пенальтист Динамо»
Украина. Премьер лига
02 августа 2023, 15:14 |
428
1

Владислав ВАНАТ: «Луческу говорил, что я – штатный пенальтист Динамо»

Нападающий киевлян – о ролях в команде

02 августа 2023, 15:14 |
428
1
Владислав ВАНАТ: «Луческу говорил, что я – штатный пенальтист Динамо»
ФК Динамо Киев. Владислав Ванат

Форвард киевского «Динамо» Владислав Ванат рассказал о своем статусе в коллективе во время официальных матчей. 21-летний игрок заявил, что именно он является штатным пенальтистом команды.

«Луческу говорил, что я [штатный пенальтист]. И в прошедшем чемпионате говорили, что я. Не знаю, может, что-то изменилось», – признался Ванат.

Как известно, в матче 1-го тура УПЛ-2022/2023 «Динамо» – «Минай» (4:1) на 87-й минуте голом с пенальти отметился Буяльский. Впрочем, на тот момент на поле уже не было Ваната – он был заменен на 76-й минуте.

К слову, Владислав Ванат в игре с «Минаем» отметился своим первый в карьере дублем за «Динамо».

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Владислав Ванат Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник FootballHub
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Комментарии 1
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anacreon
Ванату давали багато авансів в молодіжці, і він їх почав виправдовувати.З горем пополам майже продали Довбика. Тепер треба Ванату натаскувати статистику і будемо його всією країною п'ять років продавати в топ-чемпи
Цікаво до якого року в нього контракт?
Якщо наб'є 20 м'ячів в чемпіонаті в враховуючи молодість, то можуть і звернути увагу. 
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