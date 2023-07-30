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Украина. Премьер лига
30 июля 2023, 21:50 | Обновлено 30 июля 2023, 21:56
152
0

ВАНАТ: «Никто не поздравлял. Не знали, что это мой первый дубль за Динамо»

Форвард «Динамо» забил два гола в первом матче бело-синих в сезоне

30 июля 2023, 21:50 | Обновлено 30 июля 2023, 21:56
152
0
ВАНАТ: «Никто не поздравлял. Не знали, что это мой первый дубль за Динамо»
ФК Динамо. Владислав Ванат

Форвард Динамо Владислав Ванат стал автором дубля в первом матче бело-синих в новом сезоне поделился эмоциями после игры против Миная (4:1).

– Поздравляем с победой! Какие впечатления оставила игра?

– Хорошая игра получилась. Несмотря на то, что мы пропустили гол после удара издалека в начале матча, еще в первом тайме смогли отыграться и выйти вперед, и в итоге победили.

– Ты левша, но сегодня дважды забил правой ногой… Бывало ли такое в карьере?

– Откровенно говоря, не помню. Может быть. На тренировках мы отрабатываем удары с обеих ног, и сегодня мне удалось дважды забить правой.

– Тебя уже заменили, когда «Динамо» заработало пенальти. Выполнил бы 11-метровый, будь на поле, чтобы сделать хет-трик?

– Не могу сказать точно. Как-то решали бы на поле.

– Тебя поздравили с первым дублем в официальных матчах на взрослом уровне?

– Наверное, пока никто не задумывался, что это мой первый дубль, поэтому никто особо не поздравлял.

– А что сказал Луческу?

– Сказал, что я хорошо использовал те моменты. Также сказал в дальнейшем так и продолжать.

– Нарушил ли быстрый пропущенный гол план на игру?

– Конечно, нарушил. У нас самих была тактика забить быстрый гол, а получилось так, что вместо этого пропустили в свои ворота. Но ничего, отыгрались.

– После удаления Попова ты перешел на левый фланг. Насколько тебе удобно играть?

– Этого требовал игровой момент. Надо было закрывать эту позицию. Конечно, если бы не удаление, играл бы центрального нападающего, но так сложилась ситуация на поле, что пришлось перестраиваться.

– Присутствие Андрея Ярмоленко изменило характер команды на поле?

– Конечно, ведь Андрей – лидер команды. Если он бежит, то ты не можешь не побежать, потому что он и «напихает», когда надо, и потянет за собой.

– Ярмоленко сказал, что так много, как на этих сборах, он давно не бегал. А как для тебя прошли сборы, ведь ты присоединился к ним позже?

– Мы приехали на конец сборов, где-то на неделю. Также проделали много беговой работы. Надеюсь, это принесет свои плоды.

– В общем, команда уже полностью готова к сезону или еще нужно несколько матчей, чтобы втянуться?

– Команда готова, однако я чувствую, что все 90 минут мне пока тяжело играть, готов где-то процентов на 70–80. Но в ближайшее время буду стараться выйти на все сто процентов.

– После молодежного ЧЕ уже эмоции улеглись, успел психологически настроиться на новый сезон?

– Да, эмоции от выступлений на Евро уже улеглись, психологически я уже перезагрузился и готов к новому сезону.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу пресс-конференция Украинская Премьер-лига Минай Владислав Ванат Динамо - Минай
Источник ФК Динамо Киев
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