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  4. Источник: Динамо примет Металлист 1925 в Одессе
Украина. Премьер лига
02 августа 2023, 12:41 |
1336
0

Источник: Динамо примет Металлист 1925 в Одессе

Для лучшей логистики во время выступления в еврокубках киевляне выбрали такой вариант

02 августа 2023, 12:41 |
1336
0
Источник: Динамо примет Металлист 1925 в Одессе
ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» сыграет матч 3-го тура УПЛ с «Металлистом 1925» в Одессе. Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».

Ранее Sport.ua сообщал, что «Динамо» для лучшей логистики рассматривает вариант с тем, чтобы часть сезона провести в Одессе.

В прошлом сезоне киевляне проводили домашние матчи еврокубков в Польше, тратя много времени на дорогу. В этом году в квалификации ЛК киевляне сыграют в в Бухаресте.

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Динамо Киев Одесса Бухарест стадион Черноморец Лига конференций Металлист 1925
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