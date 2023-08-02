Источник: Динамо примет Металлист 1925 в Одессе

Киевское «Динамо» сыграет матч 3-го тура УПЛ с «Металлистом 1925» в Одессе. Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».

Ранее Sport.ua сообщал, что «Динамо» для лучшей логистики рассматривает вариант с тем, чтобы часть сезона провести в Одессе.

В прошлом сезоне киевляне проводили домашние матчи еврокубков в Польше, тратя много времени на дорогу. В этом году в квалификации ЛК киевляне сыграют в в Бухаресте.