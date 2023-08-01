Луческу подтвердил: Динамо сыграет в квалификации ЛК в Бухаресте

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу подтвердил, что команда домашний матч 3-го раунда квалификации Лиги конференций проведет в столице Румынии – Бухаресте.

«Решено. Мы будем играть на «Джулешти» (стадион бухарестского «Рапида», который официально называется «Супербет Арена» – прим. Sport.ua) в Европе», – сказал Луческу.

Домашняя игра «Динамо» в раунде Q3 Лиги конференций состоится 17 августа. Соперник киевлян еще не определен. Им станет победитель противостояния между греческим «Арисом» и клубом «Арарат-Армения». Первая встреча команд завершилась вничью – 1:1.