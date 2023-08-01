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Лига конференций
01 августа 2023, 12:01 | Обновлено 01 августа 2023, 12:09
986
0

Луческу подтвердил: Динамо сыграет в квалификации ЛК в Бухаресте

Наставник киевской команды – о домашней арене

01 августа 2023, 12:01 | Обновлено 01 августа 2023, 12:09
986
0
Луческу подтвердил: Динамо сыграет в квалификации ЛК в Бухаресте
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу подтвердил, что команда домашний матч 3-го раунда квалификации Лиги конференций проведет в столице Румынии – Бухаресте.

«Решено. Мы будем играть на «Джулешти» (стадион бухарестского «Рапида», который официально называется «Супербет Арена» – прим. Sport.ua) в Европе», – сказал Луческу.

Домашняя игра «Динамо» в раунде Q3 Лиги конференций состоится 17 августа. Соперник киевлян еще не определен. Им станет победитель противостояния между греческим «Арисом» и клубом «Арарат-Армения». Первая встреча команд завершилась вничью – 1:1.

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Динамо Киев Мирча Луческу
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