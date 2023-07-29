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  4. Динамо на 99% сыграет домашний матч 3-го раунда отбора ЛК в Бухаресте
Лига конференций
29 июля 2023, 14:08 | Обновлено 29 июля 2023, 14:17
667
4

Динамо на 99% сыграет домашний матч 3-го раунда отбора ЛК в Бухаресте

Киевляне практически определилось с местом проведения встерчи

29 июля 2023, 14:08 | Обновлено 29 июля 2023, 14:17
667
4
Динамо на 99% сыграет домашний матч 3-го раунда отбора ЛК в Бухаресте
ФК Рапид Бухарест

Киевское «Динамо» практически определилось с ареной, на которой сыграет свой домашний матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций.

Это будет «Супербет Арена» в Бухаресте, домашний стадион «Рапида». Арена рассчитанная на 14 047 мест.

Сообщается, что для игроков и технического персонала столичного клуба уже забронированы номера в гостиницах. По информации источника, вопрос решен на 99%.

«Динамо» в ответном матче 3-го квалификационного раунда ЛК встретится с победителем пары «Арарат» Ереван – «Арис» Салоники. Греки, сыграв в гостях вничью 1:1, являются фаворитами.

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Динамо Киев Рапид Бухарест Бухарест Лига конференций Арарат Ереван Арис Салоники
Источник Prosport.ro
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Vik Tor
ну, сурки "зробили" цигану "по-домашньому", сімейні обставини
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0
Guru
 почему не на Кипре ?
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