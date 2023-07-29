Динамо на 99% сыграет домашний матч 3-го раунда отбора ЛК в Бухаресте
Киевляне практически определилось с местом проведения встерчи
Киевское «Динамо» практически определилось с ареной, на которой сыграет свой домашний матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций.
Это будет «Супербет Арена» в Бухаресте, домашний стадион «Рапида». Арена рассчитанная на 14 047 мест.
Сообщается, что для игроков и технического персонала столичного клуба уже забронированы номера в гостиницах. По информации источника, вопрос решен на 99%.
«Динамо» в ответном матче 3-го квалификационного раунда ЛК встретится с победителем пары «Арарат» Ереван – «Арис» Салоники. Греки, сыграв в гостях вничью 1:1, являются фаворитами.
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