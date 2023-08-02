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  4. Ищенко покинул пост директора Академии Динамо из-за проблем со здоровьем
Украина. Премьер лига
02 августа 2023, 11:56 | Обновлено 02 августа 2023, 12:11
989
4

Ищенко покинул пост директора Академии Динамо из-за проблем со здоровьем

У Академии «Динамо» будет новый руководитель

02 августа 2023, 11:56 | Обновлено 02 августа 2023, 12:11
989
4
Ищенко покинул пост директора Академии Динамо из-за проблем со здоровьем
ФК Динамо. Александр Ищенко

Как стало известно Sport.ua, Александр Ищенко покинул пост директора Академии «Динамо». Александра Алексеевича беспокоят проблемы с суставами. Учитывая возраст (70 лет), ему уже физически тяжело исполнять обязанности руководителя Академии.

Решение об уходе с должности принадлежит самому Ищенко. Руководители «Динамо» приняли его отставку.

Напомним, что ранее была информация о том, что Академию «Динамо» возглавит Артем Кравец. Ранее он был советником Игоря Суркиса по вопросам развития детско-юношеского футбола.

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Александр Ищенко Динамо Киев Академия ФК Динамо
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Max123
Глядя на єту рожу не возникает ни капли сомнения, что єто кристально честньій, не корумпированньій функционер )))
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0
Умник
Дорогу молодым
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0
Xzibit11
Бля какой Кравец, во мочит Сурок на старости лет.
Походу весь кэш оставил в казино 
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0
Gargantua
хороший дядька
но время пришло отдохнуть уже
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-1
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