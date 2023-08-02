Ищенко покинул пост директора Академии Динамо из-за проблем со здоровьем

Как стало известно Sport.ua, Александр Ищенко покинул пост директора Академии «Динамо». Александра Алексеевича беспокоят проблемы с суставами. Учитывая возраст (70 лет), ему уже физически тяжело исполнять обязанности руководителя Академии.

Решение об уходе с должности принадлежит самому Ищенко. Руководители «Динамо» приняли его отставку.

Напомним, что ранее была информация о том, что Академию «Динамо» возглавит Артем Кравец. Ранее он был советником Игоря Суркиса по вопросам развития детско-юношеского футбола.