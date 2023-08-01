Украина. Премьер лига01 августа 2023, 18:59 |
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Источник: экс-форвард Динамо возглавил академию клуба
Новая должность для Артема Кравца
01 августа 2023, 18:59 |
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Бывший форвард «Динамо» Киев Артем Кравец стал новым директором академии клуба. Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».
Ранее эту должность в «Динамо» занимал Александр Ищенко. Напомним, в начале июля Кравец стал советником президента «Динамо» Игоря Суркиса по вопросам развития детско-юношеского футбола.
Напомним, Кравец является воспитанником «Динамо», за первую команду киевлян выступал в 2006 – 2018 и 2020 годах. Суммарно сыграл за клуб 144 матча, забил 43 гола и отдал 14 ассистов.
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парень он не глупый, надеюсь с ним будет прогресс