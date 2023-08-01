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Украина. Премьер лига
01 августа 2023, 18:59 |
2129
2

Источник: экс-форвард Динамо возглавил академию клуба

Новая должность для Артема Кравца

01 августа 2023, 18:59 |
2129
2
Источник: экс-форвард Динамо возглавил академию клуба
ФК Динамо Киев. Артем Кравец

Бывший форвард «Динамо» Киев Артем Кравец стал новым директором академии клуба. Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».

Ранее эту должность в «Динамо» занимал Александр Ищенко. Напомним, в начале июля Кравец стал советником президента «Динамо» Игоря Суркиса по вопросам развития детско-юношеского футбола.

Напомним, Кравец является воспитанником «Динамо», за первую команду киевлян выступал в 2006 – 2018 и 2020 годах. Суммарно сыграл за клуб 144 матча, забил 43 гола и отдал 14 ассистов.

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Артем Кравец Динамо Киев Александр Ищенко
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Комментарии 2
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Gargantua
интересно.
парень он не глупый, надеюсь с ним будет прогресс
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+5
zhyr
Іщенко стільки команд потопив, а йому довірили керувати на доволі відповідальній посаді.
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0
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