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Украина. Премьер лига02 августа 2023, 06:24 | Обновлено 02 августа 2023, 06:25
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Верес – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Следите онлайн за игрой 2 тура УПЛ 2 августа в 17:00
02 августа 2023, 06:24 | Обновлено 02 августа 2023, 06:25
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В среду, 2 августа, состоится матч 2 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть ровенский «Верес» и донецкий «Шахтер». Игра пройдет в Ровно на поле стадиона «Авангард», начало – в 17:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Верес – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Игра в прямом эфире можно будет просмотреть в открытом доступе на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и др.
Верес - Шахтер. Онлайн-трансляция. LIVE
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Шахтер».
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