Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Верес – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Украины
Верес
02.08.2023 17:00 - : -
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
02 августа 2023, 06:24 | Обновлено 02 августа 2023, 06:25
82
0

Верес – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Следите онлайн за игрой 2 тура УПЛ 2 августа в 17:00

02 августа 2023, 06:24 | Обновлено 02 августа 2023, 06:25
82
0
Верес – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В среду, 2 августа, состоится матч 2 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть ровенский «Верес» и донецкий «Шахтер». Игра пройдет в Ровно на поле стадиона «Авангард», начало – в 17:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Верес – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Игра в прямом эфире можно будет просмотреть в открытом доступе на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и др.

Верес - Шахтер. Онлайн-трансляция. LIVE

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Шахтер».

Favbet
Сделать ставку Сделать ставку
По теме:
Верес – Шахтер. Текстовая трансляция матча
Верес – Шахтер. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины
Верес – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Верес Ровно Украинская Премьер-лига Верес - Шахтер смотреть онлайн
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лига конференций. Разгром от Фенербахче. Результаты 2-го раунда отбора
Футбол | 02 августа 2023, 00:34 0
Лига конференций. Разгром от Фенербахче. Результаты 2-го раунда отбора
Лига конференций. Разгром от Фенербахче. Результаты 2-го раунда отбора

Вечером 1 августа состоялись ответные матчи 2-го раунда Лиги конференций

МАНЕ попрощался с Баварией: Мне больно. Названа зарплата Садио в Аль-Насре
Футбол | 01 августа 2023, 08:21 10
МАНЕ попрощался с Баварией: Мне больно. Названа зарплата Садио в Аль-Насре
МАНЕ попрощался с Баварией: Мне больно. Названа зарплата Садио в Аль-Насре

Садио подпишет контракт с саудовским клубом на 3 сезона

Трезвый расчет. Почему Мбаппе отказался от саудовского миллиарда
Футбол | 01.08.2023, 11:45
Трезвый расчет. Почему Мбаппе отказался от саудовского миллиарда
Трезвый расчет. Почему Мбаппе отказался от саудовского миллиарда
The Ring обновил рейтинг боксеров вне категории. Усик – третий
Бокс | 01.08.2023, 11:42
The Ring обновил рейтинг боксеров вне категории. Усик – третий
The Ring обновил рейтинг боксеров вне категории. Усик – третий
Джо Джойс сделал прогноз на бой Усик – Дюбуа не в пользу соотечественника
Бокс | 01.08.2023, 23:51
Джо Джойс сделал прогноз на бой Усик – Дюбуа не в пользу соотечественника
Джо Джойс сделал прогноз на бой Усик – Дюбуа не в пользу соотечественника
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Серхио Рамос определился с новым клубом
Серхио Рамос определился с новым клубом
01.08.2023, 10:33 1
Футбол
Украина вырвала победу у Швеции за 2 секунды до конца товарищеского матча
Украина вырвала победу у Швеции за 2 секунды до конца товарищеского матча
31.07.2023, 20:50 1
Баскетбол
Девушки из высшего общества. 10 самых богатых дочерей звезд футбола
Девушки из высшего общества. 10 самых богатых дочерей звезд футбола
31.07.2023, 11:53 3
Футбол
Шахтер вернет Лигу чемпионов в Гамбург. Там ее не было уже 17 лет
Шахтер вернет Лигу чемпионов в Гамбург. Там ее не было уже 17 лет
31.07.2023, 21:46 15
Футбол
Журналист рассказал, почему Гармаш отсутствует в заявке Динамо на сезон
Журналист рассказал, почему Гармаш отсутствует в заявке Динамо на сезон
31.07.2023, 14:12 5
Футбол
Eli vs Касатка. Определена соперница Свитолиной во 2-м раунде в Вашингтоне
Eli vs Касатка. Определена соперница Свитолиной во 2-м раунде в Вашингтоне
01.08.2023, 07:40 11
Теннис
Спасла 3 матчбола! Костюк в суперматче обыграла чемпионку USO в Вашингтоне
Спасла 3 матчбола! Костюк в суперматче обыграла чемпионку USO в Вашингтоне
31.07.2023, 23:23 28
Теннис
Рейтинг WTA. Стародубцева близка к топ-200, Байндл солидно просела
Рейтинг WTA. Стародубцева близка к топ-200, Байндл солидно просела
31.07.2023, 12:59 34
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем