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  4. АЛЛЕГРИ: «Я, как всегда, приспособлюсь к выбору клуба»
Италия
02 августа 2023, 05:00 | Обновлено 02 августа 2023, 05:04
355
0

АЛЛЕГРИ: «Я, как всегда, приспособлюсь к выбору клуба»

Итальянец – о кадровом потенциале «Ювентуса»

02 августа 2023, 05:00 | Обновлено 02 августа 2023, 05:04
355
0
АЛЛЕГРИ: «Я, как всегда, приспособлюсь к выбору клуба»
Getty Images/Global Images Ukraine. Массимилиано Аллегри

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри дал оценку возможному обмену нападающего Душана Влаховича на бельгийского форварда Ромелу Лукаку, который имеет контракт с «Челси», но играл в последнее время за миланский «Интер».

«Я доволен игроками, которые у нас есть. Но предложения, от которых невозможно отказаться, будут рассмотрены из-за финансового положения. Я, как всегда, приспособлюсь к выбору клуба», — заявил Аллегри.

Влахович в предыдущем сезоне в 42 матчах за «Ювентус» во всех турнирах забил 14 голов и сделал 4 ассиста. Лукаку, будучи игроком «Интера», в 37 матчах во всех турнирах стал автором 14 голов и 7 результативных передач.

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Массимилиано Аллегри Душан Влахович Ромелу Лукаку Ювентус
Источник Фабрицио Романо
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