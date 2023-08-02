АЛЛЕГРИ: «Я, как всегда, приспособлюсь к выбору клуба»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри дал оценку возможному обмену нападающего Душана Влаховича на бельгийского форварда Ромелу Лукаку, который имеет контракт с «Челси», но играл в последнее время за миланский «Интер».

«Я доволен игроками, которые у нас есть. Но предложения, от которых невозможно отказаться, будут рассмотрены из-за финансового положения. Я, как всегда, приспособлюсь к выбору клуба», — заявил Аллегри.

Влахович в предыдущем сезоне в 42 матчах за «Ювентус» во всех турнирах забил 14 голов и сделал 4 ассиста. Лукаку, будучи игроком «Интера», в 37 матчах во всех турнирах стал автором 14 голов и 7 результативных передач.