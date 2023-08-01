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  4. Винус Уильямс получила wild card в Монреаль, Цинциннати и на US Open
WTA
01 августа 2023, 21:15 |
134
0

Винус Уильямс получила wild card в Монреаль, Цинциннати и на US Open

Уильямс-старшая сыграет на крупнеших турнирах американской серии

01 августа 2023, 21:15 |
134
0
Винус Уильямс получила wild card в Монреаль, Цинциннати и на US Open
Jimmie48 Photography. Винус Уильямс

Семикратная чемпионка турниров Grand Slam Винус Уильямс выступит на трех крупнейших турнирах американской хардовой серии.

Уильямс-старшая получила wild card на тысячники в Монреале и Цинциннати, а также на US Open.

Свой лучший результат в Монреале 43-летняя американка показала в 2014 году, когда она обыграла свою сестру Серену и вышла в финале. В Цинциннати ее лучшим результатом был выход в полуфинал в 2012 году. US Open Винус выигрывала в 2000-м и в 2001-м.

В июне Винус Уильямс исполнилось 43 года. В этом сезоне она провела четыре турнира и выиграла два матча.

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Винус Уильямс WTA Монреаль WTA Цинциннати US Open 2023
Источник WTA
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