Винус Уильямс получила wild card в Монреаль, Цинциннати и на US Open

Семикратная чемпионка турниров Grand Slam Винус Уильямс выступит на трех крупнейших турнирах американской хардовой серии.

Уильямс-старшая получила wild card на тысячники в Монреале и Цинциннати, а также на US Open.

Свой лучший результат в Монреале 43-летняя американка показала в 2014 году, когда она обыграла свою сестру Серену и вышла в финале. В Цинциннати ее лучшим результатом был выход в полуфинал в 2012 году. US Open Винус выигрывала в 2000-м и в 2001-м.

В июне Винус Уильямс исполнилось 43 года. В этом сезоне она провела четыре турнира и выиграла два матча.