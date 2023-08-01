ВИДЕО. Как Интер совершил камбэк на протяжении последних 10 минут с ПСЖ
Итальянская команда забила два гола парижанам за последние 10 минут
В рамках своих предсезонных турне по Японии «Интер» и «ПСЖ» провели между собой товарищеский матч в Токио.
Команда Симоне Индзаги одержала волевую победу благодаря голам Себастьяно Эспозито и Стефано Сенси в последние 10 минут матча.
В составе «ПСЖ» отсутствовал Килиан Мбаппе, зато все 90 минут провел центральный защитник Милан Шкриньяр, который лишь нынешнем летом перешел из «Интера» на правах свободного агента.
Товарищеский матч, 1 августа
ПСЖ – Интер – 1:2
Голы: Витинья 63 – Эспозито 81, Сенси 83
ВИДЕО. Как Интер совершил камбэк на протяжении последних 10 минут с ПСЖ
События матча
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