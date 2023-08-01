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ПСЖ
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Италия
01 августа 2023, 20:23 | Обновлено 01 августа 2023, 20:26
645
0

ВИДЕО. Как Интер совершил камбэк на протяжении последних 10 минут с ПСЖ

Итальянская команда забила два гола парижанам за последние 10 минут

01 августа 2023, 20:23 | Обновлено 01 августа 2023, 20:26
645
0
ВИДЕО. Как Интер совершил камбэк на протяжении последних 10 минут с ПСЖ
ПСЖ

В рамках своих предсезонных турне по Японии «Интер» и «ПСЖ» провели между собой товарищеский матч в Токио.

Команда Симоне Индзаги одержала волевую победу благодаря голам Себастьяно Эспозито и Стефано Сенси в последние 10 минут матча.

В составе «ПСЖ» отсутствовал Килиан Мбаппе, зато все 90 минут провел центральный защитник Милан Шкриньяр, который лишь нынешнем летом перешел из «Интера» на правах свободного агента.

Товарищеский матч, 1 августа

ПСЖ – Интер – 1:2

Голы: Витинья 63 – Эспозито 81, Сенси 83

ВИДЕО. Как Интер совершил камбэк на протяжении последних 10 минут с ПСЖ

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Стефано Сенси (Интер Милан).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Себастьяно Эспозито (Интер Милан).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Витор Феррейра (ПСЖ).
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Источник Sport.ua
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