Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПСЖ – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
ПСЖ
01.08.2023 13:00 - : -
Интер Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
01 августа 2023, 08:59 |
38
0

ПСЖ – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию товарищеского поединка

01 августа 2023, 08:59 |
38
0
ПСЖ – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

1 августа состоится товарищеский матч между клубами «ПСЖ» (Франция) и «Интер» (Италия).

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча пройдет на национальном олимпийском стадионе в Токио (Япония).

Старт поединка запланирован на 13:00 по Киеву.

ПСЖ – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

По теме:
Грандиозный обмен. Ювентус и Челси ведут переговоры о переходе топ-игроков
ВИДЕО. Проблемы у Тен Хага. Ман Юнайтед проиграл в третьем матче кряду
ВИДЕО. Разве такое возможно? Севилья обыграла Кристал Пэлас по пенальти
ПСЖ Интер Милан смотреть онлайн товарищеские матчи ПСЖ - Интер Интер - ПСЖ
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Фабиньо держит тигра на цепи. Аль-Иттихад представил новичка
Футбол | 01 августа 2023, 06:23 0
ОФИЦИАЛЬНО. Фабиньо держит тигра на цепи. Аль-Иттихад представил новичка
ОФИЦИАЛЬНО. Фабиньо держит тигра на цепи. Аль-Иттихад представил новичка

Клуб высмеял слухи о якобы срыве трансфера из-за запрета въезда собак

Медальный зачет. Сборная Украины вернулась из ЕЮОФ-2023 с 12 медалями
Другие виды | 01 августа 2023, 05:23 0
Медальный зачет. Сборная Украины вернулась из ЕЮОФ-2023 с 12 медалями
Медальный зачет. Сборная Украины вернулась из ЕЮОФ-2023 с 12 медалями

Европейский юношеский олимпийский фестиваль завершился в Мариборе

Каскад брейков. Свитолина победила Азаренко на старте турнира в Вашингтоне
Теннис | 01.08.2023, 03:55
Каскад брейков. Свитолина победила Азаренко на старте турнира в Вашингтоне
Каскад брейков. Свитолина победила Азаренко на старте турнира в Вашингтоне
Журналист рассказал, почему Гармаш отсутствует в заявке Динамо на сезон
Футбол | 31.07.2023, 14:12
Журналист рассказал, почему Гармаш отсутствует в заявке Динамо на сезон
Журналист рассказал, почему Гармаш отсутствует в заявке Динамо на сезон
Аномальный трансфер Эланги. Почему МЮ не зарабатывает на продаже игроков
Футбол | 31.07.2023, 18:00
Аномальный трансфер Эланги. Почему МЮ не зарабатывает на продаже игроков
Аномальный трансфер Эланги. Почему МЮ не зарабатывает на продаже игроков
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Эррол СПЕНС: «Мы с Кроуфордом должны сделать это снова»
Эррол СПЕНС: «Мы с Кроуфордом должны сделать это снова»
30.07.2023, 09:19 4
Бокс
СТУПАР: «В Александрии арбитр Козык совершил результативную ошибку»
СТУПАР: «В Александрии арбитр Козык совершил результативную ошибку»
30.07.2023, 22:35 6
Футбол
Украина вырвала победу у Швеции за 2 секунды до конца товарищеского матча
Украина вырвала победу у Швеции за 2 секунды до конца товарищеского матча
31.07.2023, 20:50 1
Баскетбол
ФОТО. Стали известны судейские записки боя Теренс Кроуфорд – Эррол Спенс
ФОТО. Стали известны судейские записки боя Теренс Кроуфорд – Эррол Спенс
30.07.2023, 09:36 1
Бокс
Источник: трансфер Довбика в Жирону находится на заключительной стадии
Источник: трансфер Довбика в Жирону находится на заключительной стадии
30.07.2023, 22:59 24
Футбол
Девушки из высшего общества. 10 самых богатых дочерей звезд футбола
Девушки из высшего общества. 10 самых богатых дочерей звезд футбола
31.07.2023, 11:53 3
Футбол
В матче за 3 место сборная Украины проиграла Колумбии
В матче за 3 место сборная Украины проиграла Колумбии
30.07.2023, 16:45 23
Волейбол
Динамо – впереди. Турнирная таблица УПЛ после первого тура
Динамо – впереди. Турнирная таблица УПЛ после первого тура
30.07.2023, 22:10 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем