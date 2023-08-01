Товарищеские матчи
01.08.2023 13:00 - : -
Франция01 августа 2023, 08:59 |
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ПСЖ – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию товарищеского поединка
01 августа 2023, 08:59 |
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1 августа состоится товарищеский матч между клубами «ПСЖ» (Франция) и «Интер» (Италия).
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Встреча пройдет на национальном олимпийском стадионе в Токио (Япония).
Старт поединка запланирован на 13:00 по Киеву.
ПСЖ – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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