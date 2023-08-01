Интер одержал волевую победу над ПСЖ в товарищеском матче

В рамках своих предсезонных турне по Японии «Интер» и «ПСЖ» провели между собой товарищеский матч в Токио. Команда Симоне Индзаги одержала волевую победу благодаря голам Себастьяно Эспозито и Стефано Сенси в последние 10 минут матч.

В составе «ПСЖ» отсутствовал Килиан Мбаппе, зато все 90 минут провел центральный защитник Милан Шкриньяр, который лишь нынешнем летом перешел из «Интера» на правах свободного агента.

«ПСЖ» – «Интер» – 1:2

Голы: Витинья 63 – Эспозито 81, Сенси 83