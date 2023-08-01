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Италия
01 августа 2023, 15:31 | Обновлено 01 августа 2023, 15:32
534
0

Интер одержал волевую победу над ПСЖ в товарищеском матче

«Нерадзурри» забили два гола в последние 10 минут

01 августа 2023, 15:31 | Обновлено 01 августа 2023, 15:32
534
0
Интер одержал волевую победу над ПСЖ в товарищеском матче
Getty Images/Global Images Ukraine

В рамках своих предсезонных турне по Японии «Интер» и «ПСЖ» провели между собой товарищеский матч в Токио. Команда Симоне Индзаги одержала волевую победу благодаря голам Себастьяно Эспозито и Стефано Сенси в последние 10 минут матч.

В составе «ПСЖ» отсутствовал Килиан Мбаппе, зато все 90 минут провел центральный защитник Милан Шкриньяр, который лишь нынешнем летом перешел из «Интера» на правах свободного агента.

«ПСЖ» – «Интер» – 1:2
Голы: Витинья 63 – Эспозито 81, Сенси 83

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Интер Милан ПСЖ товарищеские матчи
Источник Sport.ua
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