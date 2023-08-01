Италия01 августа 2023, 15:31 | Обновлено 01 августа 2023, 15:32
534
0
Интер одержал волевую победу над ПСЖ в товарищеском матче
«Нерадзурри» забили два гола в последние 10 минут
01 августа 2023, 15:31 | Обновлено 01 августа 2023, 15:32
534
0
В рамках своих предсезонных турне по Японии «Интер» и «ПСЖ» провели между собой товарищеский матч в Токио. Команда Симоне Индзаги одержала волевую победу благодаря голам Себастьяно Эспозито и Стефано Сенси в последние 10 минут матч.
В составе «ПСЖ» отсутствовал Килиан Мбаппе, зато все 90 минут провел центральный защитник Милан Шкриньяр, который лишь нынешнем летом перешел из «Интера» на правах свободного агента.
«ПСЖ» – «Интер» – 1:2
Голы: Витинья 63 – Эспозито 81, Сенси 83
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 31 июля 2023, 20:11 9
Андрей Борячук окажется в харьковской команде
Теннис | 01 августа 2023, 10:50 3
Украинская теннисистка прокомментировала победу над Бьянкой Андрееску в Вашингтоне
Футбол | 01.08.2023, 13:53
Футбол | 31.07.2023, 21:46
Теннис | 31.07.2023, 23:23
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
30.07.2023, 22:35 7
01.08.2023, 11:45 10
31.07.2023, 11:56 24
30.07.2023, 18:54 51
01.08.2023, 09:55 2
31.07.2023, 06:10 4
01.08.2023, 03:55 15
30.07.2023, 17:25 5