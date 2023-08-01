Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лига чемпионов. Фиаско БАТЭ. Результаты матчей 2-го раунда квалификации
Лига Чемпионов
Проходит дальше Олимпия Любляна
01.08.2023 21:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:1 2 : 1
Лудогорец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
01 августа 2023, 23:37 | Обновлено 02 августа 2023, 01:49
732
0

Лига чемпионов. Фиаско БАТЭ. Результаты матчей 2-го раунда квалификации

Итоговые результаты ответного матча 2-го раунда Лиги чемпионов

01 августа 2023, 23:37 | Обновлено 02 августа 2023, 01:49
732
0
Лига чемпионов. Фиаско БАТЭ. Результаты матчей 2-го раунда квалификации
СК Днепр-1

Вечером 1 августа состоялись 4 ответных матча второго раунда квалификации Лиги чемпионов.

Победителя определили «Панатинаикос» и «Днепр-1».

Первая игра на условно домашнем поле в словацком Кошице завершилась поражением днепрян (1:3). Во втором матче в Афинах зафиксирована ничья (2:2), и противостояние завершилось в пользу Панатинаикоса.

Днепр-1 сыграет против Славии из Праги в квалификации Q3 Лиги Европы, матчи пройдут 10 и 17 августа. Первая игра состоится в Чехии, а в ответная – на условно домашней арене днепрян в словацком Кошице.

Лига чемпионов 2023/24

2-й раунд квалификации. Ответные матчи, 1 августа

Панатинаикос (Греция) Днепр-1 (Украина) – 2:2 (первый матч – 3:1)

Голы: Шпорар, 15, 70 – Довбик, 23, Сарапий, 54

БАТЭ (беларусь) – Арис (Кипр) – 3:5 (первый матч – 2:6)

Голы: Громыко, 25 (пен), Мартынов, 48, Лаптев, 90+3 (пен) – Бабичка, 8, Гомис, 26, Кажу, 35, Бенгтссон, 56, Стенпински, 74

Олимпия Любляна (Словения) – Лудогорец (Болгария) – 2:1 (первый матч – 1:1)

Голы: Элсник, 18, 90+2 – Десподов, 15

Слован Братислава (Словакия) – Зриньски (Босния) – 2:2 (первый матч – 1:0)

Голы: Чаврич, 5, Зуберу, 66 – Баришич, 75, Иванчич, 90+3

Пары 2-го раунда квалификации ЛЧ

По теме:
Лига конференций. Результаты матчей 2-го раунда квалификации
Рассечение, сотрясение мозга. Волынца забрали в больницу: каково состояние?
КУЧЕР: «Отравились 8 футболистов и 7 сотрудников. Они не спали всю ночь»
Лига чемпионов статистические расклады Панатинаикос Днепр-1 Панатинаикос - Днепр-1 БАТЭ Арис Лимасол Лудогорец Олимпия Любляна Слован Братислава Зриньски
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Панатинаикос – Днепр-1 – 2:2. Видео голов и обзор матча
Футбол | 01 августа 2023, 23:12 0
Панатинаикос – Днепр-1 – 2:2. Видео голов и обзор матча
Панатинаикос – Днепр-1 – 2:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор ответного матча 2-го раунда Лиги чемпионов

Реал установил ценник на Лунина
Футбол | 01 августа 2023, 17:18 21
Реал установил ценник на Лунина
Реал установил ценник на Лунина

Мадридский клуб хочет продать украинского голкипера

С высоко поднятой головой. Днепр-1 в Афинах сыграл вничью с Панатинаикосом
Футбол | 01.08.2023, 22:29
С высоко поднятой головой. Днепр-1 в Афинах сыграл вничью с Панатинаикосом
С высоко поднятой головой. Днепр-1 в Афинах сыграл вничью с Панатинаикосом
Источник: в Днепре-1 массовое отравление перед игрой с Панатинаикосом
Футбол | 01.08.2023, 13:00
Источник: в Днепре-1 массовое отравление перед игрой с Панатинаикосом
Источник: в Днепре-1 массовое отравление перед игрой с Панатинаикосом
Серхио Рамос определился с новым клубом
Футбол | 01.08.2023, 10:33
Серхио Рамос определился с новым клубом
Серхио Рамос определился с новым клубом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Байндл в трех сетах обыграла Ястремскую на турнире в Праге
Байндл в трех сетах обыграла Ястремскую на турнире в Праге
31.07.2023, 14:18 8
Теннис
Украина вырвала победу у Швеции за 2 секунды до конца товарищеского матча
Украина вырвала победу у Швеции за 2 секунды до конца товарищеского матча
31.07.2023, 20:50 1
Баскетбол
Покинет Шахтер. Украинский форвард перейдет в Металлист 1925
Покинет Шахтер. Украинский форвард перейдет в Металлист 1925
31.07.2023, 20:11 9
Футбол
Суд в москве арестовал российские активы Ахметова за финансирование ВСУ
Суд в москве арестовал российские активы Ахметова за финансирование ВСУ
31.07.2023, 22:27 17
Война
Eli vs Касатка. Определена соперница Свитолиной во 2-м раунде в Вашингтоне
Eli vs Касатка. Определена соперница Свитолиной во 2-м раунде в Вашингтоне
01.08.2023, 07:40 11
Теннис
Шахтер вернет Лигу чемпионов в Гамбург. Там ее не было уже 17 лет
Шахтер вернет Лигу чемпионов в Гамбург. Там ее не было уже 17 лет
31.07.2023, 21:46 15
Футбол
МАНЕ попрощался с Баварией: Мне больно. Названа зарплата Садио в Аль-Насре
МАНЕ попрощался с Баварией: Мне больно. Названа зарплата Садио в Аль-Насре
01.08.2023, 08:21 10
Футбол
Возвращение Ярмоленко, дубль Ваната, травма Бондаря, драка в Александрии
Возвращение Ярмоленко, дубль Ваната, травма Бондаря, драка в Александрии
31.07.2023, 08:55 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем