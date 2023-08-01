1 августа на «Вароши» (Мезёкёвешд) пройдет ответный матч 1/4 финала квалификации Лиги чемпионов, в котором БАТЭ встретится с «Арис» (Лимассол). Старт поединка запланирован на 21:00 по киевскому времени.

БАТЭ

Клуб после смерти своего фактически патрона, Капского (что был генеральным директором одноименного концерна) постепенно утрачивает позиции. Рекорд по количеству чемпионских титулов еще долго можно удерживать, но нужно помнить, что крайнее золото приехало в Борисов еще в 2018-м году, а итог прошлого сезона, бронза - худший результат за 2 десятилетия (а сейчас подопечные Альшевского отстают серьезно от тройки). Батоны вернулись в квалификацию Лиги чемпионов только благодаря синхронной дисквалификации и Шахтера (Солигорск), и Энергетика-БГУ, обоих лучших команд Высшей Лиги-2022. Впрочем, белорусы не затерялись, по делу пройдя Партизани: 1-1 в Албании, 2-0 в номинально домашнем поединке. На Кипре при паре забитых был разгром - уступили 2-6.

Арис (Лимассол)

Команда - чуть ли не белорусский резидент в футболе популярного острова. Владельцем пару лет назад стал Владимир Фёдоров. Этот олигарх сделал ставку на Шпилевского, и молодой специалист оправдал ожидания с головой. Еще по итогам позапрошлого сезона подопечные Алексея впервые квалифицировался в еврокубки, правда, мало что показали в Лиге конференций. Ну, а в 2022/2023 Легкая бригада, усиленная Кокориным, что наконец-то нашел себя и снова начал забивать, оформила первое в своей истории чемпионство. 21-го июля получилось еще и взять Суперкубок, обыграв 2-0 Омонию. А через 5 дней принимали БАТЭ дома - и довели до крайне уверенных 6-2.

Статистика личных встреч

На Кипре клубы впервые сыграли друг с другом. Хотя Шпилевский противостоял батонам во главе Динамо-Брест в 2018-м году, а Яблонский и Шуманский в Лимассол перебрались из Борисова.

Прогноз

Букмекерские конторы не оставляют шансов номинальным хозяевам. Но клубы могут играть в свое удовольствие - ставим на тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 2,02).