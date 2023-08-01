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Украина. Премьер лига
01 августа 2023, 18:52 | Обновлено 01 августа 2023, 18:53
291
0

Верес – Шахтер. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины

В Ровно 2 августа в 17:00 начнется игра 2 тура

01 августа 2023, 18:52 | Обновлено 01 августа 2023, 18:53
291
0
Верес – Шахтер. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины
ФК Шахтер

В среду, 2 августа, состоится матч 2 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть ровенский «Верес» и донецкий «Шахтер». Игра пройдет в Ровно на поле стадиона «Авангард», начало – в 17:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Верес – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Игра в прямом эфире можно будет просмотреть в открытом доступе на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и др.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Шахтер».

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Источник Sport.ua
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