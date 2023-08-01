В среду, 2 августа, состоится матч 2 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть ровенский «Верес» и донецкий «Шахтер». Игра пройдет в Ровно на поле стадиона «Авангард», начало – в 17:00.

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Верес – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Игра в прямом эфире можно будет просмотреть в открытом доступе на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и др.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Шахтер».