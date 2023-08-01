СВИТОЛИНА: «Возвращаешься домой, видишь ребенка и думаешь: Нельзя грустить»

В ночь на 1 августа первая ракетка Украины Элина Свитолина обыграла Викторию Азаренко в 1/16 финала хардового турнира серии WTA 500 в Вашингтоне (США).

После завершения поединка украинка провела пресс-конференцию:

– Это был тяжелый матч с самого начала и до последнего мяча. Много напряженных геймов. Я начала игру хорошо, но потом, знаете, она стала играть лучше. Я очень рада, что смогла выиграть этот поединок в двух сетах.

– Когда вы играете в матче, в котором так часто меняется динамика – вы вели, она вела, ситуация постоянно менялась – как вы психологически справляетесь с этим, когда весь матч, вплоть до самого конца, проходит в режиме «туда-сюда»?

– Просто стараюсь концентрироваться на каждом очке. Потому что да, вначале я играла хорошо, затем она – это было очень сложно. Думаю, что конец поединка, это был момент, когда мы обе играли очень хорошо. Просто нужно, стараться концентрироваться на каждом очке, пытаться найти свою игру снова. Просто пытаться снова и снова вернуться в матч.

– Я бы хотела спросить, как вы отреагировали на то, что на табло появились эти сообщения, объясняющие болельщикам, что они могут увидеть или не увидеть в конце матча (перед игрой зрителям объявили, что традиционного рукопожатия между игрокам не будет)



– Я думаю, что это правильно, как я уже говорила на своей первой пресс-конференции, я знала, что это произойдет, и, вы знаете, что я просила WTA уважать решение украинцев. Они это сделали, так что я рада, что они отреагировали.

– Возвращаясь к вашему успешному выступлению на Уимблдоне, переносится ли этот импульс на сегодняшний день или это было уже давно, другое покрытие и вы начинаете здесь практически с чистого листа?



– Я стараюсь извлекать позитив из тех побед, которые у меня были, потому что у меня были отличные победы над чемпионками турниров Grand Slam, а это всегда непросто, потому что все очень голодны и стремятся к хорошему результату на мэйджорах. Поэтому я просто беру эти моменты с собой и пытаюсь разобраться, что я делала хорошо в тех матчах.

Знаете, после Уимблдона я тренировалась в хорошем настроении. Конечно, я была очень расстроена тем, что не вышла в финал, но каким-то образом, у меня была мотивация тренироваться и добиваться большего, нежели после полуфиналов до беременности, когда я неделями была очень грустной и не хотела тренироваться, и чувствовала себя практически морально сломленной.

Сейчас все по-другому: я очень хотела выходить на корт, тренироваться, и практически на следующий день после возвращения домой я уже была на корте с Гаэлем. Поэтому для меня это совсем другая история, чем раньше – я стараюсь просто брать положительные моменты и развивать их.

– Есть идеи, почему сейчас все по-другому?



– Думаю, потому что впереди у меня меньше лет, чем позади, и я просто хочу выложиться по полной за те годы, которые у меня остались в моей карьере. У меня есть эта мотивация, мотивация добиваться большего и просто отдавать все силы.

– Сегодня вас очень поддерживала публика. Мне интересно, в ситуации, когда вас поддерживают болельщики, а вы делаете отличный удар, поднимаете кулак – думаете ли вы в этот момент о том, как использовать зрителей и как они могут на это отреагировать? Или это происходит спонтанно, и вы не думаете о том, что если я сделаю так, то люди будут еще громче аплодировать и поддерживать меня еще больше?

– Даже не знаю. Для меня естественна первая реакция – ты нанес отличный удар, принял такое решение, пошел на этот риск и ты счастлив, что у тебя вышло. Но честно говоря, мне не очень нравится, когда игроки просят большего. Мне кажется, что это уже слишком. Конечно, когда это невероятный удар мимо стойки или что-то в этом роде, то может быть..., но вы никогда не видели, чтобы Роджер так делал, так что думаю это уже слишком (улыбается).

– Вы раньше говорили о том, что после поражения, вам легче, когда вы возвращаетесь домой. Я знаю, что Серена говорила после рождения дочери, что ей было легче выйти из депрессии после проигрыша, когда ей нужно было сразу же заботиться о ребенке и думать о ком-то другом, практически сразу после проигрыша в финале турнира Grand Slam. Было ли у Вас ощущение, что вы, как человек, который сейчас заботится о ком-то, не можете быть такой самоуничижительной после тяжелых поражений?



– Безусловно, потому что ты возвращаешься домой, видишь маленького ребенка и думаешь: «Все, нельзя грустить, мне нужно сделать миллион дел». Знаете, Скай сейчас не бегает, а ползает везде. Ты должен быть начеку, ты должен бежать за ней. О себе думать почти некогда. Я думаю, что это хорошо в какой-то степени, но в то же время, я понимаю, что, я должна проанализировать свое поражение, поговорить с тренером, провести этот неприятный разговор, о том, что я должны улучшить, что я должна сделать, а затем перевернуть эту страницу и двигаться дальше.

– Скай сейчас здесь с вами или она дома?



–Нет, она дома. Мы хотим, чтобы она находилась дома по медицинским показаниям. Здоровье для нас – приоритет №1, и это сильно влияет. Мы знаем, как сильно устаешь, когда много путешествуешь. Теннис требует много переездов, перелетов и разного стресса. Вы не спите в своей постели, вы постоянно что-то делаете и находитесь в разных местах.

Поэтому мы не хотим подвергать ее стрессу в самом начале жизни. Конечно, это очень тяжело для нас. Сегодня утром мы звонили ей по FaceTimе, и она была очень счастлива. Потом она заглядывала за телефон, где как бы должны быть мы (улыбается), а нас там нет. Это очень грустно для нас, но мы должны уделять первостепенное внимание ее здоровью, – сказала Элина.

В 1/8 финала турнира в Вашингтоне Свитолина сыграет против Дарьи Касаткиной.