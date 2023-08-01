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  4. Eli vs Касатка. Определена соперница Свитолиной во 2-м раунде в Вашингтоне
WTA
01 августа 2023, 07:40 |
581
0

Eli vs Касатка. Определена соперница Свитолиной во 2-м раунде в Вашингтоне

Элина сыграет против Дарьи Касаткиной в 1/8 финала хардового 500-тысячника в США

01 августа 2023, 07:40 |
581
0
Eli vs Касатка. Определена соперница Свитолиной во 2-м раунде в Вашингтоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Касаткина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 27) узнала соперницу в 1/8 финала хардового турнира серии WTA 500 в Вашингтоне (США).

Во втором раунде соревнований украинка встретится с Дарьей Касаткиной (WTA 11). На старте турнира Касаткина, которая выступает без флага, обыграла Элизе Мертенс (Бельгия, WTA 29) в двух сетах за 1 час и 44 минуты.

WTA 500 Вашингтон. Хард. 1/16 финала

Элизе Мертенс (Бельгия) – Дарья Касаткина [5] – 3:6, 5:7

Свитолина и Касаткина сыграют между собой в 8-й раз. Все поединки выиграла украинка, в том числе и матч 1/8 финала Ролан Гаррос 2023.

Матч между Элиной и Дарьей запланирован на 2 августа в 19:00 по Киеву.

В 1/16 финала соревнований в столице США Свитолина выиграла у Виктории Азаренко.

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Элина Свитолина Дарья Касаткина WTA Вашингтон Элизе Мертенс
Источник Sport.ua
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