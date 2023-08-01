Eli vs Касатка. Определена соперница Свитолиной во 2-м раунде в Вашингтоне
Элина сыграет против Дарьи Касаткиной в 1/8 финала хардового 500-тысячника в США
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 27) узнала соперницу в 1/8 финала хардового турнира серии WTA 500 в Вашингтоне (США).
Во втором раунде соревнований украинка встретится с Дарьей Касаткиной (WTA 11). На старте турнира Касаткина, которая выступает без флага, обыграла Элизе Мертенс (Бельгия, WTA 29) в двух сетах за 1 час и 44 минуты.
WTA 500 Вашингтон. Хард. 1/16 финала
Элизе Мертенс (Бельгия) – Дарья Касаткина [5] – 3:6, 5:7
Свитолина и Касаткина сыграют между собой в 8-й раз. Все поединки выиграла украинка, в том числе и матч 1/8 финала Ролан Гаррос 2023.
Матч между Элиной и Дарьей запланирован на 2 августа в 19:00 по Киеву.
В 1/16 финала соревнований в столице США Свитолина выиграла у Виктории Азаренко.
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