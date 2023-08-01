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Украина. Премьер лига
01 августа 2023, 08:49 | Обновлено 01 августа 2023, 09:05
146
1

«Нашему голкиперу исполнилось 22». Шахтер поздравил Трубина с днем рождения

Отпустят в «Интер»?

01 августа 2023, 08:49 | Обновлено 01 августа 2023, 09:05
146
1
«Нашему голкиперу исполнилось 22». Шахтер поздравил Трубина с днем рождения
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Сегодня, 1 августа, украинский голкипер донецкого футбольного клуба «Шахтер» Анатолий Трубин празднует 22-летие.

«Горняки» в социальных сетях поздравила вратаря:

«🎉 Поздравляем Анатолия Трубина с Днем рождения! 🧡

⚒ Сегодня нашему вратарю исполняется 22 года 🎂», – подписана публикация.

Контракт Трубина с «Шахтером» рассчитан до лета 2024 года. В прошлом сезоне УПЛ Анатолий провел 28 матчей за «горняков» в УПЛ и 10 поединков в еврокубках.

Ранее сообщалось, что Трубин дал согласие на переход в миланский «Интер». По последней информации, «Шахтер» хочет получить за Трубина 15 миллионов евро, но это не устраивает «Интер».

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день рождения Анатолий Трубин lifestyle Шахтер Донецк
Источник ФК Шахтер Донецк
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Александр
Не нашему киперу а донецкому это разные вещи 
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