«Нашему голкиперу исполнилось 22». Шахтер поздравил Трубина с днем рождения

Сегодня, 1 августа, украинский голкипер донецкого футбольного клуба «Шахтер» Анатолий Трубин празднует 22-летие.

«Горняки» в социальных сетях поздравила вратаря:

«🎉 Поздравляем Анатолия Трубина с Днем рождения! 🧡

⚒ Сегодня нашему вратарю исполняется 22 года 🎂», – подписана публикация.

Контракт Трубина с «Шахтером» рассчитан до лета 2024 года. В прошлом сезоне УПЛ Анатолий провел 28 матчей за «горняков» в УПЛ и 10 поединков в еврокубках.

Ранее сообщалось, что Трубин дал согласие на переход в миланский «Интер». По последней информации, «Шахтер» хочет получить за Трубина 15 миллионов евро, но это не устраивает «Интер».