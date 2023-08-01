«Нашему голкиперу исполнилось 22». Шахтер поздравил Трубина с днем рождения
Отпустят в «Интер»?
Сегодня, 1 августа, украинский голкипер донецкого футбольного клуба «Шахтер» Анатолий Трубин празднует 22-летие.
«Горняки» в социальных сетях поздравила вратаря:
«🎉 Поздравляем Анатолия Трубина с Днем рождения! 🧡
⚒ Сегодня нашему вратарю исполняется 22 года 🎂», – подписана публикация.
Контракт Трубина с «Шахтером» рассчитан до лета 2024 года. В прошлом сезоне УПЛ Анатолий провел 28 матчей за «горняков» в УПЛ и 10 поединков в еврокубках.
Ранее сообщалось, что Трубин дал согласие на переход в миланский «Интер». По последней информации, «Шахтер» хочет получить за Трубина 15 миллионов евро, но это не устраивает «Интер».
🎉 Happy Birthday to Anatolii Trubin! 🧡— FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) August 1, 2023
⚒ Our goalkeeper turns 22 today 🎂#Shakhtar pic.twitter.com/YHKKaQ3u6m
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