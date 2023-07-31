Василий РУНИЧ: «Переиграли Зарю благодаря хорошим физическим кондициям»

23-летний полузащитник львовского «Руха» Василий Рунич прокомментировал победу над луганской «Зарей» (2:1) в матче 1-го тура украинской Премьер-лиги.

«Любая команда хочет начать чемпионат только с победы. Нас на это настраивал тренерский штаб и мы сами понимали, что будет хорошо, если мы победим. Это нам придаст уверенности на весь сезон.

Ключевой момент матча - не мой гол, а когда наш вратарь Дмитрий Ледвий очень хорошо среагировал и выручил нас. Так бы был счет 0:2 и непонятно, как бы игра закончилась.

Команда прибавила во втором тайме и у нас было больше моментов. Тренер понял, что нужно освежить линию атаки, добавить еще агрессии. И я считаю, с задачей мы справились. Я просто оказался в правильном месте в правильный момент. Была хорошая передача от Климчука. Должен был бы я ему такие передачи делать, потому что я вышел на позицию крайнего нападающего. Но это футбол и хорошо, что так все произошло.

Мы понимали, против кого мы играем. Соперник очень серьезный. Сейчас «Заря» будет представлять Украину в еврокубках. Мы победили благодаря своим физическим кондициям, мы были более готовыми и выносливыми после сборов. Но в первом тайме «Заря» нам почти шансов не оставила. Однако во втором тайме мы включились, добавили в агрессии и создали множество моментов у ворот соперника. Все это закладывалось на сборах. Мы правильно подошли к делу и благодаря хорошим физическим кондициям переиграли соперника. Эта работа, которую мы выполняли в межсезонье, дала свои плоды.

Это только первая игра, а сезон очень длинный. Мы уже забыли эту победу и готовимся к следующим играм, потому что понимаем, что будет очень непросто», - сказал Рунич.