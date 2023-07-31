Александр КОВПАК: «Будем разбираться и двигаться дальше»

Главный тренер черкасского «ЛНЗ» Александр Ковпак прокомментировал поражение своих подопечных (0:2) в матче против «Черноморца».

«Во-первых, результат получился такой себе. Играли дома, хотелось, чтобы первый матч был на положительной ноте, но поражения мы заслуживали, потому что мы проиграли всю борьбу, все подборы. Не было того настроения, той жажды победы, которую хотелось бы видеть. Конечно, это уже следствие.

По горячим следам не будем разбирать, но я уже сказал ребятам в раздевалке, что каждый из нас должен пересмотреть отношение, потому что такую игру, которая была в первом тайме, команды-соперницы прощать не будут. Мы дали очень многое им сделать, они создали такие моменты, где мы очень слабо играли один в один. Первый гол и произошел из-за того, что мы не играли по позициям.

Не то, что у нас не было моментов, моменты были. Будь на нашей стороне удача, все развернулось бы в другую сторону. Но «Черноморец» более сыгран и результат соответствующий.

Понравилось, как вышел Шестаков. Я сказал потом, что если бы каждый из нас вышел с такой жаждой победы, то было бы лучше. Он в каждом моменте выгрызал эти мячи, прибавил скорости. Но один в поле не воин, нужно все разобрать, принять удар, не искать виновных. Виноват прежде всего я, будем разбираться и двигаться дальше.

У нас есть кадровые моменты, Тищенко пропускал через красную карточку, Олейнику нужно набрать кондиции, Ныч тоже готов нам добавить борьбы. «Черноморец» нас обыграл в компоненте как раз борьбы, поэтому и счет такой», – сказал Ковпак.