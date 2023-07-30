Ярмолюк на 11 минут. Брентфорд сыграл аппетитный матч с Астон Виллой
Пчёлы с помощью Ярмолюка сыграли вничью с Астон Виллой
30 июля в Лендовере прошёл товарищеский поединок между английскими командами «Брентфорд» и «Астон Вилла».
Первыми забили пчёлы усилиями Бриана Мбемо (с пенальти). Через 11 минут Джош Дасилва смог удвоить счёт на табло. На 27 минуте Езри Конса реабилитировался за жёлтую карточку голом. В течении следующих 10 минут «Астон Виллой» было забито ещё два мяча: на 32 минуте – Муссой Диаби и на 37 минуте – Метти Кешем. Во втором тайме «Брентфорд» смог отыграться и закончить матч вничью с помощью гола Шендона Баптиста на 66 минуте.
Украинский полузащитник пчёл Егор Ярмолюк вышел на заключительные 11 минут матча и результативными действиями не отметился.
Товарищеский матч
30 июля, Лендовер (США)
Астон Вилла – Брентфорд – 3:3
Голы: Конса, 27, Диаби, 32, Кеш, 37 – Мбемо, 9 (пенальти), Дасилва, 22, Баптист, 66
События матча
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