Ярмолюк на 11 минут. Брентфорд сыграл аппетитный матч с Астон Виллой

30 июля в Лендовере прошёл товарищеский поединок между английскими командами «Брентфорд» и «Астон Вилла».

Первыми забили пчёлы усилиями Бриана Мбемо (с пенальти). Через 11 минут Джош Дасилва смог удвоить счёт на табло. На 27 минуте Езри Конса реабилитировался за жёлтую карточку голом. В течении следующих 10 минут «Астон Виллой» было забито ещё два мяча: на 32 минуте – Муссой Диаби и на 37 минуте – Метти Кешем. Во втором тайме «Брентфорд» смог отыграться и закончить матч вничью с помощью гола Шендона Баптиста на 66 минуте.

Украинский полузащитник пчёл Егор Ярмолюк вышел на заключительные 11 минут матча и результативными действиями не отметился.

Товарищеский матч

30 июля, Лендовер (США)

Астон Вилла – Брентфорд – 3:3

Голы: Конса, 27, Диаби, 32, Кеш, 37 – Мбемо, 9 (пенальти), Дасилва, 22, Баптист, 66