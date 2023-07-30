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Товарищеские матчи
Астон Вилла
30.07.2023 19:00 – FT 3 : 3
Брентфорд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
30 июля 2023, 23:22 | Обновлено 31 июля 2023, 00:21
346
0

Ярмолюк на 11 минут. Брентфорд сыграл аппетитный матч с Астон Виллой

Пчёлы с помощью Ярмолюка сыграли вничью с Астон Виллой

30 июля 2023, 23:22 | Обновлено 31 июля 2023, 00:21
346
0
Ярмолюк на 11 минут. Брентфорд сыграл аппетитный матч с Астон Виллой

30 июля в Лендовере прошёл товарищеский поединок между английскими командами «Брентфорд» и «Астон Вилла».

Первыми забили пчёлы усилиями Бриана Мбемо (с пенальти). Через 11 минут Джош Дасилва смог удвоить счёт на табло. На 27 минуте Езри Конса реабилитировался за жёлтую карточку голом. В течении следующих 10 минут «Астон Виллой» было забито ещё два мяча: на 32 минуте – Муссой Диаби и на 37 минуте – Метти Кешем. Во втором тайме «Брентфорд» смог отыграться и закончить матч вничью с помощью гола Шендона Баптиста на 66 минуте.

Украинский полузащитник пчёл Егор Ярмолюк вышел на заключительные 11 минут матча и результативными действиями не отметился.

Товарищеский матч

30 июля, Лендовер (США)

Астон Вилла – Брентфорд – 3:3

Голы: Конса, 27, Диаби, 32, Кеш, 37 – Мбемо, 9 (пенальти), Дасилва, 22, Баптист, 66

События матча

66’
ГОЛ ! Мяч забил Шандон Баптист (Брентфорд).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Мэтти Кэш (Астон Вилла).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Мусса Диаби (Астон Вилла).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Эзри Конса (Астон Вилла).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Джош Дасилва (Брентфорд).
9’
ГОЛ ! С пенальти забил Брайан Мбемо (Брентфорд).
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Астон Вилла - Брентфорд Астон Вилла Брентфорд товарищеские матчи Егор Ярмолюк видео голов и обзор Premier League Summer Series
Источник Sport.ua
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