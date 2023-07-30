Товарищеские матчи
30.07.2023 19:00 – 68’ 3 : 2
Англия30 июля 2023, 19:00 | Обновлено 30 июля 2023, 19:28
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Астон Вилла – Брентфорд. Ярмолюк – в резерве. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 30 июля в 19:00 видеотрансляцию товарищеского матча
30 июля 2023, 19:00 | Обновлено 30 июля 2023, 19:28
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Английские клубы проводят очередной контрольный матч на летних сборах в США.
30 июля в 21:45 на FedEx Field в американском городе Лендовер (штат Мэриленд) встречаются «Астон Вилла» и «Брентфорд».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
За Брентфорд выступает украинский хавбек Егор Ярмолюк, он заявлен в запасе своей команды.
Астон Вилла – Брентфорд. Ярмолюк – в резерве. Смотреть онлайн. LIVE
Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports 30 июля в 19:00.
События матча
37’
ГОЛ ! Мяч забил Мэтти Кэш (Астон Вилла).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Мусса Диаби (Астон Вилла).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Эзри Конса (Астон Вилла).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Джош Дасилва (Брентфорд).
9’
ГОЛ ! С пенальти забил Брайан Мбемо (Брентфорд).
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