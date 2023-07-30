Английские клубы проводят очередной контрольный матч на летних сборах в США.

30 июля в 21:45 на FedEx Field в американском городе Лендовер (штат Мэриленд) встречаются «Астон Вилла» и «Брентфорд».

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За Брентфорд выступает украинский хавбек Егор Ярмолюк, он заявлен в запасе своей команды.

Астон Вилла – Брентфорд. Ярмолюк – в резерве. Смотреть онлайн. LIVE

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports 30 июля в 19:00.