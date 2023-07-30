В воскресенье, 30 июля, состоится матч 1 тура украинской Премьер-лиги, в котором черкасский «ЛНЗ» сыграет против одесского «Черноморца».

Поединок пройдет в Черкассах на стадионе «Центральный», стартовый свисток прозвучит в 15:00.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на платформах MEGOGO, Setanta Sports, Киевстар ТВ.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «ЛНЗ» – «Черноморец».