Украина. Премьер лига30 июля 2023, 00:16 |
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ЛНЗ – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 30 июля в 15:00 поединок 1-го тура Украинской Премьер-лиги
30 июля 2023, 00:16 |
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В воскресенье, 30 июля, состоится матч 1 тура украинской Премьер-лиги, в котором черкасский «ЛНЗ» сыграет против одесского «Черноморца».
Поединок пройдет в Черкассах на стадионе «Центральный», стартовый свисток прозвучит в 15:00.
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на платформах MEGOGO, Setanta Sports, Киевстар ТВ.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «ЛНЗ» – «Черноморец».
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