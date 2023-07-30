Украина. Премьер лига30 июля 2023, 00:10 | Обновлено 30 июля 2023, 00:13
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины ЛНЗ – Черноморец
В Черкассах состоится матч 1 тура украинской Премьер-лиги
30 июля 2023, 00:10 | Обновлено 30 июля 2023, 00:13
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В воскресенье, 30 июля, состоится матч 1 тура украинской Премьер-лиги, в котором черкасский «ЛНЗ» сыграет против одесского «Черноморца».
Поединок пройдет в Черкассах на стадионе «Центральный», стартовый свисток прозвучит в 15:00.
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на платформах MEGOGO, Setanta Sports, Киевстар ТВ.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «ЛНЗ» – «Черноморец».
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