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Украина. Премьер лига
30 июля 2023, 00:10 | Обновлено 30 июля 2023, 00:13
27
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины ЛНЗ – Черноморец

В Черкассах состоится матч 1 тура украинской Премьер-лиги

30 июля 2023, 00:10 | Обновлено 30 июля 2023, 00:13
27
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины ЛНЗ – Черноморец
ФК ЛНЗ

В воскресенье, 30 июля, состоится матч 1 тура украинской Премьер-лиги, в котором черкасский «ЛНЗ» сыграет против одесского «Черноморца».

Поединок пройдет в Черкассах на стадионе «Центральный», стартовый свисток прозвучит в 15:00.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на платформах MEGOGO, Setanta Sports, Киевстар ТВ.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «ЛНЗ» – «Черноморец».

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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