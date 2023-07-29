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Украина. Премьер лига
29 июля 2023, 22:20 | Обновлено 29 июля 2023, 22:26
436
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Минай

В Киеве на стадионе «Динамо» состоится поединок 1-го тура украинской Премьер-лиги

29 июля 2023, 22:20 | Обновлено 29 июля 2023, 22:26
436
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Минай
ФК Динамо

В воскресенье, 30 июля, состоится матч 1-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Динамо» и «Минай»

Поединок пройдет на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского и судить его будет арбитр из Запорожья Максим Козиряцкий. Начало встречи в 17:00.

«Динамо» – «Минай» . Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале 2+2

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» – «Минай», за которой следите в украинской версии сайта.

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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