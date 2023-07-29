Украина. Премьер лига29 июля 2023, 22:20 | Обновлено 29 июля 2023, 22:26
436
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Минай
В Киеве на стадионе «Динамо» состоится поединок 1-го тура украинской Премьер-лиги
29 июля 2023, 22:20 | Обновлено 29 июля 2023, 22:26
436
0
В воскресенье, 30 июля, состоится матч 1-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Динамо» и «Минай»
Поединок пройдет на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского и судить его будет арбитр из Запорожья Максим Козиряцкий. Начало встречи в 17:00.
«Динамо» – «Минай» . Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале 2+2
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» – «Минай», за которой следите в украинской версии сайта.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 июля 2023, 20:27 3
Стартовали с поражения
Футбол | 29 июля 2023, 19:01 69
Команда Патрика ван Леувена имела огромное преимущество по статистике над соперниками
Футбол | 29.07.2023, 10:00
Другие виды | 29.07.2023, 12:28
Теннис | 29.07.2023, 11:38
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
27.07.2023, 17:34 5
28.07.2023, 13:05 21
27.07.2023, 23:20 4
28.07.2023, 21:15 8
27.07.2023, 16:23
27.07.2023, 20:50 13
28.07.2023, 18:39 14
28.07.2023, 15:55 13