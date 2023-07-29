В воскресенье, 30 июля, состоится матч 1-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Динамо» и «Минай»

Поединок пройдет на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского и судить его будет арбитр из Запорожья Максим Козиряцкий. Начало встречи в 17:00.

«Динамо» – «Минай» . Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале 2+2

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» – «Минай», за которой следите в украинской версии сайта.