Ненад ЛАЛАТОВИЧ: «Заря хочет быть в топ-5 перед зимним перерывом»

Наставник «Зари» Ненад Лалатович оценил поражение 1:2 в стартовом туре УПЛ от «Руха», а также рассказал о текущем состоянии команды.

– Первый тайм мы сыграли очень хорошо. Забили, хорошо играли в высокий прессинг. Понимали, что соперник будет прессинговать, 5-6 игроков вступают сразу в отбор. Мы не дали им воспользоваться этим, забили мяч. Еще были моменты. В первом тайма выглядели лучше, чем соперник. Начало второго тайма также было хорошим с нашей стороны. У Русина был 100% шанс. Вратарь сыграл хорошо. Увидели, что в последние тридцать минут нашей команды не хватило. Не все прошли сбор с первого до последнего дня. Только последнюю неделю мы работали с 23 игроками. До того было всего 15 футболистов.

«Рух» хорошо сыграл последние тридцать минут. Физически они выглядели лучше. Моя команда начала играть очень низко. Дали возможность действовать сопернику, были вдали от игроков. Имелись также проблемы с передачами в центральной зоне. Нам нужно работать дальше. Нужно, чтобы вернулись травмированные. У нас новая команда. Мы нуждаемся в усилении перед следующим матчем. «Рух» – молодая команда. Тренер отлично с ними работает. Они очень хорошо провели сбор.

Мы продемонстрировали в первом тайме, как хотим играть. Когда у нас были силы, у соперника шансов не было.

– Красная карточка повлияла на результат?

– Нам стало тяжело после второй желтой Джордана. Не хочу комментировать судейство. Было много желтых карточек для нашей команды. Поэтому мы не столь агрессивно играли во втором тайме.

– Яцик вышел на поле вместо Волошина…

– Мы видели, что Волошин устал, не возвращался назад. Потому приняли решение его заменить. Волошин, Яцик, Боль – пришли к нам неделю назад. Джордан – 10 дней. Кирюханцев только после травмы. Кроме этого – еще много травмированных. Нужно было проводить замены. Надо работать дальше.

– Какие задачи вашей команды на сезон?

- Мое желание быть в пятерке перед зимним перерывом. Когда игроки поймут, в какой футбол мы хотим играть, тогда уверен, мы будем выше в турнирной таблице. Мне тоже нужно понять украинскую лигу, а она очень хорошая. Надо понимать, что сейчас большой шанс у молодых игроков показать себя. А как вы знаете, у нас много молодежи.

Также мы хотим показать себя в еврокубках и выйти из группы. Но нам нужно усиление. Мы нуждаемся еще в опытных игроках.

Нам нужно прибавлять физически и тогда будем играть лучше. Когда ты не готов, ты прижимаешься к своим воротам, начинаются неточные передачи, большие разрывы. Когда ты не готов, голова также не работает на 100% процентов. Совершаются ошибки. Мои команды в Сербии всегда были в топ-5 по километражу. Плохо, что у нас не было возможности работать большим количеством игроков с самого начала сбора. Играть 10 на 10 имели возможность только в последнюю неделю подготовки.